Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Эксперт: Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным

Политолог Скачко: Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

«Безуглая выполнила свое предназначение по принципу – мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Она до конца отыграла роль цепной собаки офиса Зеленского в нападках на его главного конкурента – Валерия Залужного», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

«Безуглая максимально обострила конфликт Зеленского с Залужным. Но, с другой стороны, она заигралась, потому что этот конфликт стал достоянием гласности и привел к непредсказуемому результату – всплеску популярности Залужного и падению таковой у Зеленского, – продолжил специалист. – Но в конце концов Безуглая начала фонтанировать абсолютно бредовыми идеями. Например, она предложила не брать в армию тех людей, кто сможет ежемесячно платить 200 тыс. гривен (около 472 тыс. рублей)».

Кроме того, депутат предложила отправить на фронт «святую святых» – клоунов и комиков студии «Квартал 95» – любимого детища Зеленского. «Безуглая показала весь каннибализм политической ситуации, связанной с рассмотрением Верховной радой закона о мобилизации», – добавил политолог.

По прогнозу Скачко, Безуглая сохранит статус народного депутата Украины и продолжит получать зарплату, «но то, что это отыгранная карта, которая дискредитирует режим, это вне сомнений».

Что касается развития конфликта между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, то Скачко считает, что его исход зависит от позиции Вашингтона. «Пока США не определятся, кто им нужнее, оба будут выполнять свои задачи. По большому счету, они конкуренты между собой, а не по ситуации. Они оба готовы воевать и выступают за безудержную помощь Запада Киеву и использование украинцев в качестве пушечного мяса. Американцы шантажируют Залужного тем, что Зеленский может снять его с должности и сделать козлом отпущения за все провалы, а Зеленского тем, что Залужный в любой момент может заменить его на должности главы хунты», – подытожил Скачко.

В пятницу стало известно, что замглавы парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, депутата от пропрезидентской партии «Слуга Народа» Марьяну Безуглую хотят убрать с этой должности. Такое решение поддержали остальные члены комитета. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, решение было принято почти единогласно, воздержался только один человек. Далее вопрос будет рассматриваться на заседании Рады. Решение будет считаться принятым, если в парламенте его поддержат не менее 226 депутатов.

Сама депутат тоже заявила, что ее отставку может утвердить только голосование в общем зале Верховной рады. Свое отстранение коллегами по комитету она назвала «рекомендацией». «Я никогда не сдамся и никакой шантаж не заставит меня отступить», – заявила депутат через соцсети.

В ноябре прошлого года Безуглая требовала наказать Залужного за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий. Политик призвала Залужного и весь генералитет ВСУ уйти в отставку.

Она также опубликовала в соцсетях пост с фотографиями Залужного в компании члена общественного антикоррупционного совета при минобороны Украины Даны Яровой, указав, что «у генерала есть время на даму», но при этом главнокомандующий не побывал ни в одном территориальном центре комплектования и соцподдержки.

Позже западные и украинские СМИ неоднократно писали о конфликте между Залужным и Зеленским из-за провального контрнаступления. В последнее время этот конфликт вылился в противоречия вокруг скандального законопроекта об ужесточении мобилизации.