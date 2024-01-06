В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.4 комментария
В Раде сообщили, что изменение закона о мобилизации коснется уехавших с Украины
Депутат Рады Чернев сообщил, что изменение закона о мобилизации коснется находящихся за пределами Украины граждан
В законопроекте об изменениях, касающихся мобилизации на Украине, говорится и о мужчинах, которые сейчас находятся за границей, сообщил зампредседателя комитета по нацбезопасности Верховной рады Егор Чернев.
Однако Чернев подчеркнул, что относительно уехавших с Украины мужчин сейчас «больше вопросов, чем ответов», передает ТАСС.
Напомним, в конце декабря на Украине опубликовали законопроект, ужесточающий нормы мобилизации и военного учета. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что военные предложили мобилизовать 500 тыс. украинцев.