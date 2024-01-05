Кадыров предложил отдать пленных бойцов ВСУ взамен снятия санкций с членов его семьи

Tекст: Алексей Дегтярев

Пленные украинские бойцы забраны в ДНР и ЛНР, он передал их список бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру, передает ТАСС.

Кадыров пояснил, что этих людей освободят, если санкции снимут с его матери, дочерей и лошадей. При этом он отметил, что не требует взамен снятия санкций с себя лично.

При передаче списка Риттеру показали видео с пленными бойцами ВСУ. В ролике они заявили, что предложено освободить 20 человек при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

В марте 2023 года СМИ писали, что из конюшни в поселке Крабчице на западе Чехии неизвестные украли чистокровного английского жеребца по имени Zazou, принадлежавшего Кадырову.