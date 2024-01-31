В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника

Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет

Tекст: Денис Тельманов

«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.

При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.