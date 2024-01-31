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В Нижегородской области системы РЭБ обезвредили два беспилотника
Два беспилотника ВСУ обезвредили системы РЭБ в Нижегородской области, пострадавших нет
Два дрона Вооруженных сил Украины, двигавшиеся в сторону Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, были обезврежены системами РЭБ.
«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Отмечается, что аппараты двигались со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. После перехвата дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы, соединяющей село Чернуха и село Старые Ключищи.
При этом у обоих летательных аппаратов боевая часть при ударе о землю не сработала. Повреждений и пострадавших пострадавших в результате атаки БПЛА нет.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город, было сбито более шести ракет.