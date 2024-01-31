Подводная лодка проекта 677 «Кронштадт» вошла в состав ВМФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, на входящем в ОСК судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» прошла торжественная церемония подъема военно-морского флага на первой серийной подводной лодке проекта 677 «Кронштадт».

В сообщении указано, что с подъемом флага подводная лодка официально вошла в состав ВМФ и была зачислена в состав соединения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, передает ТАСС.

Как сказал на церемонии главком ВМФ адмирал Николай Евменов, это праздничный для ВМФ день – в его состав вошла лодка нового поколения, основанная на новых физических принципах и несущая грозное оружие.

Он также отметил, что лодка показала на ходовых испытаниях заложенные конструкторами маневренность, скрытность и надежность.

Вручая командиру корабля главный символ военных моряков – военно-морской флаг, главком ВМФ повторил наказ Петра Великого: «Ни при каких обстоятельствах не спускать флага перед неприятелем».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 «Лада» Б-586 «Кронштадт» войдет в состав Северного флота и будет оснащена крылатыми ракетами «Калибр».