Читатели NYT высмеяли Зеленского после провала с Залужным

Tекст: Ольга Никитина

Источники NYT сообщили, что отставка не состоялась из-за утечки информации о предстоящем решении президента Украины. А британская The Times отмечала, что Зеленскому пришлось отменить решение из-за «давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров».

Один из комментаторов на сайте The New York Times высказался о том, что Зеленский, отменивший демократические выборы, пытается зачистить тех, кто не согласен «с его видением вечной войны», передает РИА «Новости».

Пользователь Girish Kotwal считает, что Украина является «делом безнадежным», поскольку страна оказалась между молотом и наковальней из-за Зеленского, который, по оценке автора комментария, не обладает стратегическим мышлением. Режиму Зеленского, считает он, пришел бы конец после увольнения Залужного.

«Единственная причина, по которой Зеленский хочет его уволить, заключается в том, что он более популярен. Вот так демократия!» – возмутился Ezra.

Пользователь Richard Ralph назвал Зеленского эгоистом, который одержим «манией собственного величия». Украине, по его словам, нужен кто-то понимающий реальность. У Зеленского же взгляд на мир сформировался благодаря собственной телевизионной славе, добавил комментатор.

«Это трагедия, что Украиной руководит парень, который мало что знает об истории», – пишет Simon, добавляя, что США тратят деньги впустую, направляя средства в поддержку киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине.