Центральная Азия – это регион, где нет и не может быть объединения государств на антироссийской основе, как это происходит в Европе. Но Центральная Азия представляет собой пространство, которое в силу объективных причин подвержено серьезным факторам внутренней дестабилизации.0 комментариев
Стало известно об отказе Буданова и Сырского от должности главкома ВСУ
Times: Сырский вслед за Будановым отказался от поста главкома ВСУ
Возможными преемниками главкома ВСУ Валерия Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оба, однако, от должности отказались, сообщили британские СМИ.
Источники The Times говорят, что после давления со стороны других военачальников и международных партнеров Владимир Зеленский передумал увольнять Залужного, передает ТАСС.
Залужный, по информации газеты, был вызван в офис украинского президента 29 января, где заявил Зеленскому о том, что ситуация на фронте «не такая позитивная» для украинской стороны, как президенту страны докладывают советники. Залужному, как сообщается, предложили уйти в отставку, на что тот ответил отказом. Тогда Зеленский сообщил, что соответствующий указ подпишет сам, говорится в публикации.
После этого Залужный, продолжает британская газета, вернулся в кабинет и сообщил подчиненным о своем предстоящем увольнении, сказав, что «собирает вещи».
После давления из-за рубежа Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение, добавляет The Times. Отказ Буданова и Сырского стать преемниками Залужного также повлиял на решение президента Украины, говорится в статье.
Газета The Economist сообщала ранее, что Буданов в последний момент отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны.