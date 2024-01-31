Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.7 комментариев
The Economist: Буданов в последний момент отказался от должности главкома ВСУ
The Economist: Начальник разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отказался от должности главкома ВСУ
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов отказался занимать должность главнокомандующего вооруженными силами страны, сообщает The Economist со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Буданов рассматривался как один из основных кандидатов на замену Валерия Залужного, который в последний момент отказался покидать пост главкома ВСУ и занимать должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает ТАСС.
Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Залужным вечером 29 января и сообщил ему решение отправить его в отставку с поста главкома ВСУ, а также предложил ему занять пост секретаря СНБО.
Другим наиболее вероятным претендентом на пост главкома ВСУ называется командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский все равно отправит Залужного в отставку.