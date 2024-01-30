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    Кандидатура главкома ВСУ зависит от задач США на Украине
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    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    28 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    19 комментариев
    30 января 2024, 22:54 • Новости дня

    Рождаемость на Украине достигла мирового минимума

    Рождаемость на Украина оказалась самой низкой в мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире,

    «Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире – в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой экспертов газеты Times.

    Отмечается, что эта ситуация ставит под вопрос «выживание страны».

    При этом директор института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова рассказала изданию, что средняя продолжительность жизни украинских мужчин снизилась до 57-58 лет, этот показатель ниже только у четырех африканских стран: Лесото (55 лет), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54).

    Ранее сообщалось, что украинский экономист Кущ назвал «национальной катастрофой» демографию Украины – с 2017 до 2023 года рождаемость в стране уменьшилась на 48% – с 364 детей в год до 177 тыс.



    30 января 2024, 11:39 • Новости дня
    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76

    ТАСС: Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76 под Белгородом

    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Данные, полученные с бортовых самописцев сбитого украинскими боевиками в Белгородской области самолета Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие, сообщили в силовых структурах.

    Источник ТАСС сообщил, что данные черных ящиков исключают все возможные версии крушения Ил-76. Самолет, по его словам, был сбит в воздухе. «Все очевидно», – сказал источник.

    При этом анализ данных черных ящиков продолжается. Работа проводится без спешки и вскоре будет завершена, отметил представитель силовых структур.

    Накануне сообщалось о завершении предварительной расшифровки черных ящиков Ил-76.

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    30 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства

    Директор ЦРУ Бернс: США больше не обладают неоспоримым превосходством в мире из-за России и Китая

    Глава ЦРУ назвал Россию виновной в утрате Америкой мирового превосходства
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США потеряли свое неоспоримое превосходство из-за растущего влияния России и подъема Китая, Украину ждет тяжелый год, написал глава ЦРУ Уильям Бернс в статье для Foreign Affairs.

    Бернс отметил, что президент России Владимир Путин восстанавливает оборонное производство в стране, таким образом, Москва уверена, что раздавит Украину и измотает ее западных сторонников, передает РИА «Новости».

    Глава ЦРУ также считает, что этот год, скорее всего, будет тяжелым на поле боя на Украине, испытанием на выносливость, из-за чего Западу необходимо нарастить свои военные поставки Киеву, в противном случае США «забьют гол в свои ворота исторического масштаба».

    По его мнению, поддержка Киева может дать США геополитическое преимущество, а также принесет дивиденды военно-промышленному комплексу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победа России на Украине станет благом для всего мира.

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    30 января 2024, 16:44 • Новости дня
    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине

    Орбан: Венгрия готова поддержать решение о выделении средств Киеву, если ее будут утверждать ежегодно

    Орбан озвучил условие Венгрии на выделение денег Украине
    @ Theresa Wey/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия готова поддержать решение ЕС о выделении средств Украине в ходе саммита 1 февраля, если будут гарантии пересмотра этой суммы ежегодно, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан изданию Le Point.

    Он пояснил, что Будапешт решил сделать компромиссное предложение, так как не согласен с тем, что Украине надо дать 50 млрд евро, и «не согласен с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее», передает RT.

    При этом Венгрия готова поддержать решение ЕС, если будет гарантировано, «что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет». Орбан отметил, что ежегодное решение должно быть единогласным.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине можно решить только дипломатическим путем.

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    30 января 2024, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад выделил «обанкротившейся» Украине 200 млрд долларов

    Лавров: Запад за неполные два года уже выделил Украине более 200 млрд долларов

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад за неполные два года выделил «полностью обанкротившейся» Украине на военные цели и для поддержания бюджета свыше 200 млрд долларов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, для сравнения, на социально-экономическую поддержку государств Глобального Юга и Востока Евросоюз предусмотрел менее 80 млрд долларов, причем на семь лет. Основными донорами киевского режима, по словам Лаврова, являются США, Германия, Британия, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды, Швеция, передает ТАСС.

    Поставленное Западом Украине оружие между тем расползается по всему миру, констатировал глава МИД России. «Киевский режим славен тем, что они делают бизнес на чем угодно, в том числе на смерти», – сказал Лавров.

    Западное оружие, поставленное для нужд ВСУ, уже обнаружено в зонах конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, его нелегальные партии выявлены в Финляндии, Швеции, Дании, Нидерландах, перечислил министр.

    Однако западные страны, как отметил Лавров, изо всех сил стараются не замечать того, что это оружие используется в том числе террористами и экстремистами.

    Лавров заявлял ранее, что мирным переговорам на Украине мешает поддержка Западом киевского режима, который находится «в агонии».

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    30 января 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного

    Политолог Скачко: Вброс с отставкой Залужного организован для демонстрации бессилия Зеленского

    Эксперт назвал цели слухов об «отставке» Залужного
    @ ТАСС / Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Конкуренция между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским контролируется Западом. И вброс об отставке, скорее всего, был организован для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее украинские СМИ и чиновники сообщили об отставке главкома, однако позднее информация была опровергнута.

    «Шумиха с «отставкой» Залужного – однозначный сигнал Зеленскому со стороны западных стран о том, что покровители недовольны украинским руководством. Вот они и организовали вброс, чтобы показать – Зеленский не в силах даже уволить своего главного конкурента. Что может быть лучшим предупреждением, чем демонстрация недееспособности», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «В стране, где нет ресурсов для принятия самостоятельных решений, все шаги согласовываются с внешними кураторами. Так что мы видим очередную часть политических игрищ Запада, для которого Зеленский и Залужный, по сути, равнозначны. То есть все находится под непрерывным контролем и каждое действие направлено на попытку достичь собственных целей», – заключил собеседник.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, но документ не обнародован из-за «консультаций с зарубежными партнерами».

    Минобороны Украины на этом фоне опубликовало в своем Telegram-канале сообщение: «Нет, это неправда». При этом в публикации не называется имя Залужного. Информацию также опроверг пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», – сказал он. Зеленский в своем ежедневном вечернем видеообращении не упоминал Залужного.

    Позже украинские СМИ раскрыли детали личной встречи Зеленского с Залужным. По их данным, Зеленский предложил главкому подать в отставку. Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего – решать, c кем ему работать». При этом рапорт об отставке он писать отказался и «не намерен этого делать». СМИ отмечают, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишут украинские издания. По информации СМИ, потенциальная отставка главкома ВСУ планируется в рамках кадровых изменений в командовании вооруженных сил и политическом руководстве страны.

    Залужный стал главкомом ВСУ в 2021 году. Публичное обострение отношений между ним и Зеленским началось в середине прошлой осени. Причиной тому стало эссе Залужного в The Economist, где он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и, как следствие, перехода к «позиционной фазе войны». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе. Тот позднее отказался от слов о патовой ситуации на фронте, но напряжение между главой государства и главнокомандующим осталось.

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    30 января 2024, 14:43 • Новости дня
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    Боррель счел ошибочными идеи возможного перемирия на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Идеи о перемирии сторон украинского конфликта ошибочны, считает глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, об этом он заявил в колонке для французского журнала L'Obs.

    По его словам, идеи о возможном перемирии не должны влиять на политику ЕС в отношении Украины, передает ТАСС.

    Боррель считает, что едва ли кто-то «может всерьез поверить», что Россия «ищет компромисс» в сложившейся ситуации. Он считает, что вместо того, чтобы добиваться примирения, необходимо помнить уроки 2022 года, «чтобы избежать повторения ошибок, и удвоить наши усилия в тех областях, где мы добились успеха».

    По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство».

    Ранее Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

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    30 января 2024, 12:04 • Новости дня
    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76 над Белгородской областью

    Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны ВСУ сбили Ил-76
    @ NATALIA KOLESNIKOVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский самолет Ил-76 был сбит вооруженными силами Украины в небе над Белгородской областью из западного оружия, и сейчас Россия выясняет, чьего производства было это оружие, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола подчеркнул, что Россия не закрывает результаты расследования по сбитому Ил-76 от тех, кто хочет знать правду, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что данные, полученные с бортовых самописцев сбитого Ил-76, подтверждают, что на воздушное судно имело место внешнее воздействие. Самолет, согласно полученным данным, был сбит в воздухе, а любые другие версии крушения исключены.

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    30 января 2024, 19:15 • Новости дня
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    Financial Times: Зеленский все равно отправит в отставку Залужного
    @ GLEB GARANICH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский все равно отправит в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Источники сообщили, что в понедельник президент призвал главкома уйти в отставку, но генерал отказался это делать. При этом Зеленский предложил Залужному некую новую роль, передают «Известия».

    Отмечается, что Зеленский указал Залужному на то, что он будет в любом случае снят с должности. Источники утверждают, что Зеленский повременит с отставкой из-за того, что информация попала в СМИ.

    Накануне украинские СМИ и чиновники сообщили об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Минобороны Украины позже опровергло эту информацию.

    Украинский политолог Владимир Скачко объяснил газете ВЗГЛЯД, что вброс об отставке Залужного, скорее всего, был организован Западом для того, чтобы показать Зеленскому его бессилие.

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    30 января 2024, 02:01 • Новости дня
    Главком ВСУ Залужный в ответ на слухи об отставке опубликовал селфи
    Главком ВСУ Залужный в ответ на слухи об отставке опубликовал селфи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о своей отставке опубликовал в социальных сетях совместное фото с начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой.

    Залужный опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию с генерал-лейтенантом Шапталой. Оба военачальника запечатлены в кофтах с надписью Army Ukraine («Украинская армия»).

    Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опровергал сообщения о том, что глава государства уволил Залужного.

    После этого Зеленский публиковал вечернее обращение, в котором никак не комментировал новости об отставке Залужного.

    Напомним, бывший депутат Рады Борислав Береза сообщал о снятии с должности Залужного. Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко также заявлял, что Залужному объявили о его отставке, но указа пока нет.

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    30 января 2024, 17:10 • Новости дня
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    ЕС не удалось уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран ЕС и европейских институтов все еще не смогли уговорить Венгрию одобрить 50 млрд евро помощи Украине на предстоящем экстренном саммите ЕС 1 февраля, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

    Он сообщил, что переговоры по Украине остаются сложными, передает ТАСС.

    Также представитель ЕС сообщил, что Евросоюз не намерен давить на Венгрию для одобрения помощи Киеву в 50 млрд евро и пытается достичь единогласного соглашения с участием всех 27 стран сообщества.

    По данным FT, ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов. Такое решение может быть принято сообществом, если Венгрия не станет снимать вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе.

    Власти Венгрии предлагали финансировать Украину без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    30 января 2024, 09:16 • Новости дня
    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории Севастополя

    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории около Бельбека в Севастополе

    Российская ПВО сбила дрон ВСУ в акватории Севастополя
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила беспилотник над черноморской акваторией, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он указал, что повреждений инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, все службы приведены в состояние боевой готовности.

    Ранее силы ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя.

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    30 января 2024, 13:15 • Новости дня
    Focus: Зеленский выдал истинное положение ВСУ на фронте своим видом

    Обозреватель Focus: Зеленский своим видом в интервью доказал ухудшение ситуации для ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем последнем интервью своим видом показал, что ситуация на фронте для ВСУ ухудшается, заявил обозреватель портала Focus Габор Штейнгарт.

    Он отметил, что Зеленский перестал демонстрировать вид уверенного в победе человека. Он стал тем, кто пытается произвести впечатление, будто готов сражаться. По словам Штейнгарта, лицо Зеленского соответствовало ситуации, передает RT.

    Обозреватель добавил, что у Зеленского есть веские причины «двигаться в сторону пока еще совершенно незанятой переговорной комнаты».

    Журналист предупредил, что Зеленский должен открыть мирную дипломатию – пока не стало слишком поздно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении».

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    30 января 2024, 06:09 • Новости дня
    Российские Су-25 ударили ракетами по опорному пункту ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВКС России нанесли удар по опорному пункту украинской армии на Донецком направлении неуправляемыми авиационными ракетами, сообщило Минобороны.

    Экипажи штурмовиков Су-25 провели ракетный удар по опорным пунктам и живой силе украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    После применения ракет самолеты исполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели успешно поражены.

    Несколько дней назад вертолет Ка-52 ВКС России уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    30 января 2024, 08:31 • Новости дня
    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56%

    В Госдепе США сообщили о наращивании продажи оружия Вашингтоном на 56% в 2023 году

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон нарастил на 56% продажу оружия, в том числе Украине, общий объем военных продаж за рубеж достиг 80,9 млрд долларов в прошлом году, следует из данных Госдепа.

    Так, в общей сложности объем военных продаж за рубеж составил до 80,9 млрд долларов, включая помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что несмотря на попытки США усилить ВСУ, украинские военные несут серьезные потери.

    Тем временем Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он открыто требует, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро.

    Франция же занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине. В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.

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      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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