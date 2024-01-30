Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.5 комментариев
В Петербурге заметили первые подснежники
В Петербурге в январе заметили первые подснежники
В конце января в Приморском районе Петербурга показались первые подснежники, сообщили 30 января в группе «Грибы и Грибники СПб».
Мужчина рассказал, что заметил ростки на газоне у жилых домов на проспекте Сизова, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что раннее появление подснежников – это событие не уникальное. В 2023 году подснежники в Петербурге взошли еще раньше – в середине января из-за теплой зимы.