Потенциально опасный астероид в пятницу пролетит возле Земли

Потенциально опасный астероид диаметром до 500 метров пролетит возле Земли 2 февраля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, 2 февраля в 22.40 по местному времени (17.40 мск) астероид под названием 2008 OS7 диаметром до 480 метров пройдет на расстоянии 0,019 астрономической единицы от Земли (около 2,85 млн км) со скоростью около 18,2 километра в секунду, передает ТАСС.

Там добавили, что 2008 OS7 пролетит вне земной атмосферы и угрозы для Земли не представляет, а попало небесное тело в число потенциально опасных астрономических объектов, так как его диаметр превышает 140 метров, а траектория полета приближается к орбите Земли на расстояние менее 0,05 астрономической единицы (около 7,5 млн км).

Напомним, в августе НАСА сообщило, что потенциально опасный астероид 6037 диаметром до 960 метров пролетит близко от Земли.