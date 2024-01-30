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ОКР обещал обжаловать лишение российских фигуристов золота Олимпиады в Пекине
Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует решение о перераспределении медалей в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, начата подготовка к суду, сообщили в ОКР.
В сообщении говорится, что юристы ОКР уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции в CAS на решение ISU о лишении российских фигуристов золотых медалей в командном турнире ОИ, передает ТАСС.
Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит считать своих фигуристов победителями.