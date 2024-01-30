В Кремле отреагировали на лишение российских фигуристов золота Олимпиады

Песков: Россия продолжит считать своих фигуристов победителями

Tекст: Ольга Никитина

Песков напомнил, что когда фигуристы вернулись после Олимпиады в Китае, их чествовали как олимпийских чемпионов. «Мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что так будет даже вопреки несправедливым решениям, которые принимаются.

Представитель Кремля заверил, что выплаты российским фигуристам за победу на Олимпиаде пересматриваться после решения ISU не будут.

Кроме того, заверил Песков, Россия будет продолжать защищать права своих фигуристов и оспаривать несправедливые решения. Все возможности для этого нужно мобилизовать, сказал представитель Кремля.

Напомним, Спортивный арбитражный суд ранее решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за якобы имевшее место нарушение антидопинговых правил. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.