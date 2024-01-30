Россия призвала предотвратить расползание конфликта на Ближнем Востоке

Песков: Чрезвычайно важно сейчас предотвратить расползание конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля, комментируя сообщения о возможном «ударе возмездия» США по иранским объектам, сказал, что Москва не приветствует действия, ведущие к дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности. На Ближнем Востоке, по его словам, наблюдается и без того избыточный конфликтный потенциал, передает ТАСС.

Сейчас пришло время предпринять шаги, направленные на деэскалацию напряженности, только это может помочь предотвратить дальнейшее расползание конфликта, сказал Песков.

Американские СМИ сообщили ранее, что Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военно-морским силам Ирана в Персидском заливе или атаки по иранским военным на территории Ирака или Сирии. На такие действия власти Соединенных Штатов намерены пойти после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.