Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту

Politico: США рассматривают возможность ударов по иранскому флоту в Персидском заливе

Tекст: Ольга Никитина

Источники газеты Politico сообщили, что такие сценарии разработаны американским военным ведомством в ответ на поручение президента США Джо Байдена о подготовке вариантов ответа на атаку, произошедшую в выходные, передает РИА «Новости».

По информации издания, если Байден одобрит соответствующие решения, то удары будут нанесены в «ближайшие пару дней», причем, по мнению источников, произойдет это по нескольким целям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть «многоуровневым».

Сообщалось также, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США на границе Иордании и Сирии.