Блинкен заявил о многоуровневом ответе на нападение на базу США

Tекст: Алексей Дегтярев

Говоря о нападении на американскую базу на сирийско-иорданской границе, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен защищать своих военнослужащих и свои интересы, передает ТАСС.

Ответ на нападения будет решительным, он пройдет «в то время и в том месте», которое США изберут сами. Этот ответ может быть многоуровневым, поэтапным и продолжительным по времени, добавил он.

Также Блинкен отметил, что США не стремятся к конфликту или к войне с Ираном, но они продолжат защищать своих военных.

Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.