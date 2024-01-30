Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.14 комментариев
Блинкен заявил о многоуровневом ответе на нападение на базу США
Ответ Вашингтона на удары по их военным на Ближнем Востоке может пройти в несколько этапов и быть многоуровневым, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Говоря о нападении на американскую базу на сирийско-иорданской границе, Блинкен заявил, что Вашингтон намерен защищать своих военнослужащих и свои интересы, передает ТАСС.
Ответ на нападения будет решительным, он пройдет «в то время и в том месте», которое США изберут сами. Этот ответ может быть многоуровневым, поэтапным и продолжительным по времени, добавил он.
Также Блинкен отметил, что США не стремятся к конфликту или к войне с Ираном, но они продолжат защищать своих военных.
Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон рассматривает возможность организации тайной операции против Тегерана после гибели трех американских военнослужащих из-за нападения на базу США в Иордании.