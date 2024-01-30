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    Американский порядок стал глобальным беспорядком
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    Раскрыты данные черных ящиков сбитого ВСУ самолета Ил-76
    Стало известно о подготовке США к ударам по иранскому флоту
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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Запугивание, лесть и клоунада – главные составляющие украинской внешней политики

    Очертания фантастического мира, в котором живут украинские политические и военные деятели, представляют определенный интерес – хотя бы с точки зрения понимания того, чем они руководствуются, когда отказываются от самой возможности переговоров с Россией.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Звездная тусовка отстала от страны

    Тусовка старых отечественных звезд не понимает, что Россия уже совершенно другая. Прожитое – не вернется. И будут у публики другие кумиры и другие любимые артисты. А стране нужна совсем другая массовая культура, иная музыка и иные слова.

    13 комментариев
    Дмитрий Винник Дмитрий Винник «Критическое мышление» как последний козырь Госдепа

    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    17 комментариев
    30 января 2024, 11:51 • Новости дня

    Нуланд: США не выводят войска из Сирии

    Нуланд: США не выводят войска из Сирии
    @ Spc. Jensen Guillory/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в РФ) сохраняет активность во многих местах, а потому Соединенные Штаты не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

    Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk заявила, что США и Турция «на протяжении десятилетий» являются партнерами в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

    Ранее спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что после вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 00:58 • Новости дня
    В Турции среди задержанных по делу о нападении на церковь в Стамбуле есть россиянин

    В Турции по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в понедельник.

    Министр пояснил, что двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации, предположительно, это члены «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим), передает РИА «Новости».

    До этого глава МВД страны сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    29 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа

    Президент Чехии призвал Европу готовиться к приходу Трампа
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейским странам необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Он сказал, что не исключено, что 45-й президент США вернется в Белый дом и в первые же дни решит украинский вопрос, сообщает Рамблер со ссылкой на издание Ceske Noviny.

    По его словам, если договоренности между лидерами России и США вступят в силу, то европейцы окажутся перед свершившимся фактом.

    Глава Чехии также отметил, что не может быть и речи о разрыве отношений с Вашингтоном на фоне подобных действий руководства США. Потребуется только признать, что «Трамп смотрит на многое по-другому».

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    29 января 2024, 12:46 • Новости дня
    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана

    Востоковед Багдасаров: США ответят Ирану на удар по Иордании

    Востоковед оценил вероятность тайной операции США против Ирана
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США ответят на удар по Иордании, потому что там погибли американские военнослужащие. Однако любое неаккуратное действие Вашингтона может привести к еще большей эскалации на Ближнем Востоке, а также к проблемам для позиций Байдена в президентской гонке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Семен Багдасаров. Ранее американские СМИ сообщили, что Штаты могут провести тайную операцию против Ирана.

    «Надо учесть, что изначальный удар был нанесен не по объектам США в Сирии и Ираке, а по базе на территории Иордании. Это глубокий тыл группировки США на Ближнем Востоке. Так как в результате атаки погибли американские военнослужащие, Вашингтон будет вынужден ответить», – сказал Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

    «Американцы могут нанести удар по местам базирования КСИР в Сирии, Ираке и Ливане. В таком случае следует ожидать ответных атак иранских прокси по американским объектам на территории Курдистана. Таким образом, существует вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке», – отмечает собеседник.

    «Еще больше напряженность усилится, если США все же решатся нанести удар по территории Ирана. Данное действие может спровоцировать Тегеран на атаки по американским базам на территории всего Ближнего Востока, что обернется открытой войной между странами», – подчеркивает он.

    «Таким образом, Байден стоит перед сложным выбором. Трамп и его сторонники критикуют президента за то, что Вашингтон никак не реагирует на удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Другие политические силы, напротив, выступают против эскалации в регионе. Поэтому, если окажется, что удар нанесли иранцы, Белому дому придется хорошо подумать над вариантами ответа», – резюмировал Багдасаров.

    Ранее стало известно, что США рассматривают различные варианты реагирования на атаку на их базу на Ближнем Востоке. По словам источника Bloomberg, один из них – тайная операция, в ходе которой Вашингтон нанесет удар по Ирану. При этом о своем участии в этой кампании Соединенные Штаты заявлять не будет, но «пошлют четкий сигнал» Тегерану.

    При втором варианте целью станут иранские чиновники. Bloomberg в этой связи напоминает о приказе бывшего президента Дональда Трампа провести операцию по убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани в январе 2020 года.

    Независимо от того, что выберут США, решение Джо Байдена окажется одним из самых важных за время его президентств, пишет агентство. Как отмечает Bloomberg, американский президент будет стремиться наказать виновных в нападении на базу, но это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. Подобная эскалация, в частности, может помешать усилиям США по достижению перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

    Кроме того, Байдену необходимо будет учесть возможные экономические последствия своих дальнейших шагов, в том числе на фоне продолжающегося конфликта США с йеменскими хуситами в Красном море. При этом в Вашингтоне уже звучат резкие заявления на фоне нападения на американскую базу. Так, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал администрацию президента США ударить по Ирану – «не только в качестве возмездия за убийство американских солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии».

    К призывам Грэма присоединился сенатор от Арканзаса Том Коттон. Он заявил, что США должны дать «сокрушительное военное возмездие» как самому Ирану, так и группировкам на Ближнем Востоке, которые он поддерживает. «Что-либо меньшее подтвердит, что Джо Байден – трус, недостойный быть главнокомандующим», – акцентировал Коттон. Эту позицию сенаторов раскритиковал журналист Такер Карлсон. «Чертовы душевнобольные», – написал он на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Напомним, по данным CNN, трое американцев были убиты у базы Tower 22 в Иордании на границе с Сирией. Американское Центральное командование заявило, что это была односторонняя атака «дрона-камикадзе» на патрульную базу недалеко от сирийской и иракской границ на северо-востоке Иордании. При этом иорданский министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин утверждает, что нападению подверглась база США в сирийском районе Эт-Танф недалеко от границы с Иорданией.

    Байден возложил ответственность за атаку на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Тегеран отрицает причастность к произошедшему. Как сообщает The Washington Post, нападение на американскую базу стало ответом проиранского военизированного объединения «Исламское сопротивление в Ираке» на израильские действия в секторе Газа. «Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», – приводит издание заявление представителя движения.

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    30 января 2024, 09:05 • Новости дня
    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского

    Time: Зеленский готов проводить рискованные операции для эскалации конфликта

    В США испугались опасной непредсказуемости Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы переломить ход конфликта, президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться обострять ситуацию и проводить все более рискованные операции против России, пишут американские СМИ.

    Как считает эксперт международных отношений Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер, таким образом Зеленский будет пытаться сохранить свои политические позиции внутри страны. Эксперт полагает, что глава киевского режима будет проводить «более агрессивные атаки» по «целям внутри России», передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Бреммер считает, что возрастет вероятность попыток «целенаправленных убийств российских чиновников», которые вовлечены в украинский конфликт. Кроме того, ВСУ станут чаще наносить удары беспилотниками по Крыму, российской военной и экономической инфраструктуре, пишет американский аналитик, не исключая при этом атак на нефтяные и зерновые объекты на Черном море, в результате которых вновь окажутся подорваны глобальные рынки.

    В результате риск вовлечения НАТО в конфликт возрастет, но ни альянс, ни Россия не хотят такого сценария, отмечает Бреммер. Вооруженные конфликты, по его словам, «начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков – в данном случае Зеленский – становится непредсказуемым».

    Накануне американские СМИ писали, что шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ.

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    28 января 2024, 00:59 • Новости дня
    В Турции поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой

    Пассажирский поезд с иностранными туристами протаранил бетономешалку на северо-западе Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезд, перевозивший из Стамбула в Софию пассажиров, большинство из которых иностранные туристы, врезался в переезжавшую пути бетономешалку недалеко от турецкого города Текирдаг на северо-западе страны.

    Водитель бетономешалки получил травмы и доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

    Отмечается, что в железнодорожном составе находилось 80 человек, информация об их состоянии не приводится. На место инцидента выехали бригады медиков, полиции и поисково-спасательной службы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд и фура столкнулись в Чехии. Погиб машинист поезда, 15 пассажиров получили травмы.

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    28 января 2024, 00:29 • Новости дня
    В Анталье экстренно сел самолет из-за криков в багажном отделении

    Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский самолет, летевший из Стамбула Эр-Рияд, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Анталья.

    Причиной инцидента стали крики о помощи, которые раздавались из багажного отделения самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что лайнер принадлежится турецкой авиакомпании Pegasus, по данным сервиса отслеживания местоположения самолетов Flightradar24, самолет уже сел.

    Сейчас самолет проверяют наземные службы, при отсутствии технических проблем, он продолжит полет по марштуру.

    Ранее сообщалось, что Пассажирка родила в летевшем из Москвы в Таджикистан самолете. Роженице помогали бортпроводники, одна из которых в прошлом работала фельдшером.

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    30 января 2024, 01:45 • Новости дня
    Посольство России заявило о злорадстве в США из-за дисквалификации Валиевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон пытается надавить на международные спортивные организации, чтобы не пустить российских спортсменов на соревнования, в США злорадствуют по поводу дисквалификации россиянки Камилы Валиевой на соревнования, заявило российское посольство США.

    В журналистских и спортивных кругах США есть «атмосфера злорадства» по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, указало диппредставительство, передает ТАСС.

    Все это укладывается в развязанную Западом гибридную войну против России, и американское руководство не чурается «откровенного давления» на спортивные структуры, чтобы не допустить появления спортсменов из России на соревнованиях, особенно под триколором.

    Напомним, в понедельник CAS дисквалифицировал на четыре года Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на несогласие Москвы не согласна с решением арбитража.

    Олимпийский комитет России указал, что решение CAS стало «объявлением войны» российскому спорту.

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    27 января 2024, 12:58 • Новости дня
    В США предложили Греции передать Киеву оружие в обмен на 200 млн долларов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов.

    О возможном финансировании Греции в обмен на рассмотрение предложения по передаче Киеву оружия Блинкен заявил в письме греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, передает ТАСС.

    Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. Предложение будут рассматривать 30 дней.

    Ранее Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать Киев.

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    29 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова дала Байдену совет об «освобождении» техасцев

    Захарова посоветовала Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией посоветовала президенту США Джо Байдену собрать «международную коалицию» по освобождению жителей штата Техас «во имя демократии».

    Захарова написала об этом в своем Telegram-канале, отметив, что сейчас для Байдена наступило лучшее время, чтобы «в лучших традициях своего предшественника [Барака] Обамы заявить: Texas must go (с англ. «Техас должен уйти» – прим. ВЗГЛЯД)».

    В сентябре 2012 года тогдашний президент США Барак Обама, выступая в ООН, заявил, что президент Сирии Башар Асад «должен уйти» («Assad must go»). Фраза «Асад должен уйти» превратилась в мем, поскольку многие из тех, кто выступали с такими заявлениями, уже лишились своих должностей, а президент Сирии по-прежнему занимает свой пост.

    Ранее Захарова высмеяла появившийся в западном сегменте соцсетей мем с «Лавровым и печеньками».

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    27 января 2024, 22:44 • Новости дня
    Трамп назвал разрушительной ситуацию на южной границе США

    Экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США оружием массового разрушения страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнюю ситуацию на южной границе оружием массового разрушения страны.

    «Наша граница стала оружием нашего массового разрушения», – приводит ТАСС слова американского экс-президента.

    Отмечается, что губернатор штата Техас Грег Эбботт, который пытается выстроить самостоятельную систему охраны границы от нелегальных мигрантов, заявил, что готов к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ.

    При этом Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение длиной 30 миль на границе, возведенное жителям Техаса для защиты от мигрантов.

    О поддержке Эбботта заявляли губернаторы-республиканцы других 25-ти штатов страны, а также Трамп, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, а также миллиардер Илон Маск, который заявлял, что администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

    При этом сам Эббот также заявлял, что позиция Байдена по нелегальным мигрантам разрушает США. Кроме того, он отправляет нелегалов из Техаса в другие штаты США. Так, к резиденции вице-президента США Камалы Харрис доставили три полных автобуса беженцев, а всего из Техаса вывезли в другие регионы страны более 100 тыс. незаконных мигрантов.

    Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к все более реальной возможности образования Техасской Народной Республики.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект.




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    27 января 2024, 17:58 • Новости дня
    Салливан заявил Ван И о недопустимости конфликта между США и КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощник президента США по нацбезопаности Джейк Салливан указал главе МИД КНР Ван И на недопустимость вооруженного конфликта между США и Китаем.

    По словам Салливана, странам сейчас нужно предотвратить перерастание конкуренции в конфликт, передает ТАСС.

    Стороны провели «содержательную и конструктивную беседу, касающуюся мировых и региональных вопросов». Салливан, в частности, «подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе», говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

    Глава МИД Китая Ван И на встрече заявил, что Китай и США должны поддерживать равноправные отношения, пытаясь устранить разногласия в области экономики и безопасности.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году.

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    29 января 2024, 10:03 • Новости дня
    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в кампании по «изоляции России» в спорте

    Нарышкин: США обеспокоены сбоями в запущенной ими кампании по «изоляции России» в спорте

    Tекст: Ольга Никитина

    В администрации США серьезно обеспокоены тем, что запущенная американской стороной кампания по «изоляции России в спорте высших достижений» дает сбои, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Международные спортивные федерации, как отметили в СВР, показывают нежелание учитывать позицию США в вопросе недопуска россиян к соревнованиям, передает ТАСС.

    Отмечается также, что «слишком большое» число стран Глобального Юга выразило желание принять участие в «Играх будущего», Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые организуются Россией.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в Казани.

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    ЕС угрожает России экономической блокадой

    ЕС выделяет деньги на создание нового транспортного коридора из Центральной Азии в обход России. Новый маршрут называют конкурентом китайского проекта «Один пояс – один путь». Брюссель не скрывает, что эти планы направлены именно против России. Удастся ли их реализовать? Подробности

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    Прокси-войска Ирана поставили США в тупик

    Белый дом рассматривает возможность тайной военной операции в Иране. Эскалация в регионе может стать ответом Вашингтона на удар по американской военной базе в Иордании. События развиваются на фоне участившихся обстрелов расположенных на Ближнем Востоке объектов США. Рискнут ли американцы развязать прямой конфликт с Тегераном? Подробности

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    Что означает наступление российских войск в Харьковской области

    «Освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», заявляет Минобороны России. Перед нами не просто взятие какой-то деревни: российские войска взламывают линии соприкосновения, которые не двигались в течение года. Россия создает в Харьковской области новую стратегическую ситуацию, угрожающую расчленением украинской обороны вплоть до Донецкой агломерации. Подробности

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    Американский порядок стал глобальным беспорядком

    Мир переживает «начало очень опасного, турбулентного периода, который будет означать финал эпохи, сложившейся после Второй мировой войны». Такими словами политологи комментируют знаковое высказывание одного из ближайших соратников Байдена о том, что «мы вступили в новую эру». Что означает эта новая эра для России и всей планеты? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Армия России освободила Табаевку

      Российская армия продолжает продвижение: освобождена Табаевка в Харьковской области, ранее ВС РФ заняли село Крахмальное. Для Украины сейчас кризисный период: ее союзники заявляют, что не видят «света в конце туннеля». Политически это можно рассматривать как лучшее время для большого рывка.

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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