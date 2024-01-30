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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.

    17 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    26 комментариев
    30 января 2024, 07:15 • Новости дня

    Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»

    Ynet: Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2» из-за опасений, что их отправят в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нескольких участников группы «Би-2», которых планируется экстрадировать из Таиланда, отправят в Израиль после подключения израильского МИД, пишут СМИ.

    Всего в Израиль планируется экстрадировать четверых участников группы «Би-2», это делается «из опасений», что их могут экстрадировать в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ynet.

    Отмечается, что израильские МИД и посольство вмешались, музыканты с израильским гражданством уже купили билеты на самолет в эту страну.

    Указывается, что у одного из членов коллектива есть гражданство Австралии, у еще одного – гражданство США.

    Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».

    29 января 2024, 09:04 • Новости дня
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    Российские Су-34 сбросили на укрепрайон ВСУ бомбы ФАБ-500
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бомабрдировщики-истребители Су-34 ударили по укрепрайону украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, экипажи истребителей ударили по командному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в ходе проведения спецоперации, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета, передает РИА «Новости».

    Также известно, что удар был нанесен неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с встроенным модулем планирования и коррекции.


    Ранее расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил британский бронетранспортер Saxon ВСУ на Купянском направлении.

    До этого российские десантники уничтожили «Ланцетами» два танка ВСУ на правом берегу Днепра.

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    29 января 2024, 10:58 • Новости дня
    Зеленский назвал численность армии Украины

    Зеленский: Численность армии Украины составляет 880 тыс. человек

    Зеленский назвал численность армии Украины
    @ Ukraine Presidential Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Численность украинской армии составляет около 880 тыс. человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD отметил, что «30 млн украинцев» сейчас работают, а за границу выехали «6,5–7,5 млн человек». Он добавил, что точных цифр назвать не может, передает ТАСС.

    В декабре 2023 года Зеленский приводил данные, согласно которым численность Сухопутных войск Украины составляла более 600 тыс. человек. А в феврале 2022 года численность ВС Украины составляла примерно 260 тыс. человек, из них сухопутные силы – около 250 тыс. человек.

    Президент Владимир Путин ранее сообщал, что в зоне боевых действий спецоперации (СВО) находятся 617 тыс. человек.

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    29 января 2024, 17:23 • Новости дня
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    На бывшем предприятии Volkswagen под Калугой нашли тысячи иномарок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На территории бывшего предприятия Volkswagen в Калужской области на стоянке обнаружено большое скопление немецких, японских и китайских машин, сообщает Autonews.

    Несколько тысяч автомобилей, покрытых снегом, обнаружили припаркованными на территории завода, передает РИА «Новости». В ассортименте есть машины марки Audi, Toyota, электромобили Avatr и Volkswagen Tyron, продающийся в Китае. При этом на парковках рядом с предприятием нет машин, которые выпускали на самом заводе.

    В первой половине 2024 года на предприятии планируют перезапустить производство транспортных средств, которое было приостановлено в 2022 году.

    Ранее сообщалось, что в рамках параллельного импорта в прошлом году в Россию чаще всего ввозились Volkswagen и Toyota.

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    29 января 2024, 17:56 • Новости дня
    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Ванецяна

    Tекст: Кристина Цыцура

    В центре Москвы задержали владельца бренда «Олейна» Карена Ванецяна, которого ранее объявили в розыск в Армении, сообщает Telegram-канал «112».

    Хозяин крупного холдинга Exoil Group был задержан на Арбате. В Армении его объявили в розыск по делу об отмывании денег с использованием должностных полномочий. Сообщается, что мужчина получил в пользование имущество на 14,5 драмов (около 3,2 млрд рублей), пишет Lenta.ru.

    Сейчас Ванецян находится под арестом.

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    29 января 2024, 10:52 • Новости дня
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    WP: Украина из-за США упустила лучшие возможности для быстрого успеха
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Шансы Киева на успех в конфликте с Россией «фактически исчезли», когда Запад упустил нужный момент и не поставил необходимую помощь ВСУ, пишут американские СМИ.

    Обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что «чувство отчаяния в коридорах власти на Украине» сложно игнорировать, передает ТАСС.

    По словам международного корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова, мнение которого приводится в публикации WP, США и их партнеры воздержались от поставок вооружений Украине в тот момент, «когда они могли бы дать наибольший эффект». Россия, уверен Трофимов, к тому моменту уже выстроила оборону, и «лучшие возможности для быстрой победы Украины исчезли».

    Как писали ранее британские СМИ, после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    29 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года

    CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

    Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на четыре года
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте суда.

    Начало дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года, сообщает РИА «Новости». Слушания состоялись 26–28 сентября и 9-10 ноября.

    Напомним, международное агентство допинг-тестирования объявило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. Результат был обнародован во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент Валиева уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

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    29 января 2024, 23:16 • Новости дня
    Посол России в Лондоне: Трасс выбежала, когда ей начали разъяснять причины начала СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимавшая в 2022 году пост главы британского МИД Лиз Трасс выбежала из кабинета во время встречи с послом России Андреем Келиным, когда он 24 февраля того года он объяснял ей причины начала СВО, сказал российский дипломат.

    Трасс выслушала несколько фраз, «вскочила с места и исчезла», сказал Келин в интервью Би-би-си, отрывки интервью вошли в документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

    Посол предположил, что «это тот способ, которым эта дама ведет дела», он подчеркнул, что Трасс не слушала аргументов, и не была готова «понять суть ситуации».

    «Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», – сказал Келин.

    Трасс в фильме же рассказала другую версию встречи с российским послом. Она сказала, что в ходе разговора с ним «в резкой форме потребовала от него покинуть ее кабинет». Разъяснения дипломата она определила как «дежурную российскую пропаганду».

    Трасс занимала пост министра иностранных дел страны с сентября 2021 года по 6 сентября 2022 года. С 6 сентября того же года она сменила Бориса Джонсона на посту премьера страны. После нее премьером стал Риши Сунак.

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    29 января 2024, 18:52 • Новости дня
    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом

    Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

    Ален Делон лишился права распоряжаться имуществом
    @ L.Urman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Французский актер Ален Делон находится под судебным надзором и лишился права распоряжаться недвижимостью, сообщил телеканал BFMTV.

    Мера была избрана после обращения сына Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом, передает ТАСС.

    Сообщается, что Делон может самостоятельно совершать большинство привычных операций, кроме важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек. Адвокат дочери актера заявил, что «есть основания приветствовать это решение».

    Ранее сыновья актера обвинили сестру в давлении на отца при распределении наследства и выборе места лечения. Также дети актера обращались в суд с жалобой на спутницу отца Хироми.

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    29 января 2024, 21:12 • Новости дня
    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН

    США отказали в выдаче визы главе делегации России Люкманову для участия в сессии ООН

    США не дали визу главе делегации России для участия в сессии ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН, сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Акульчев, зачитывая выступление главы делегации РФ на сессии спецкомитета ООН, а также специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артура Люкманова, напомнил, что главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии, передает ТАСС.

    Дипломат зачитал обращение от имени Люкманова. По словам главы делегации, работа спецкомитета ГА ООН по разработке специальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях близится к завершению. Ее итоги Россия считает противоречивыми. Люкманов добавил, что мандат спецкомитета выполнен частично, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января.

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    29 января 2024, 15:36 • Новости дня
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    Зеленский попросил у Запада деньги на предотвращение третьей мировой войны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны давать оружие и деньги Киеву, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире немецкого телеканала ARD, говоря о том, дает ли ему что-то надежду на завершение конфликта в 2024 году.

    По его словам, Украина находится «в очень сложном моменте». Зеленский считает, что конфликт можно остановить геополитически и финансово, чтобы не допустить разрушения Украины, глобальной миграции и третьей мировой войны, передает РИА «Новости»

    Президент Украины подчеркнул, что страна очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС, он отметил важность того, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. «В ином случае эта война придет в другие страны», – сказал Зеленский.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проведение СВО предотвратило начало третей мировой войны.

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    29 января 2024, 11:38 • Новости дня
    В Грузии признали, что живут намного хуже, чем в России
    В Грузии признали, что живут намного хуже, чем в России
    @ Давид Мдзинаришвили/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные Всемирного банка заявил, что уровень жизни в Грузии на 60% хуже, чем в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «По данным Всемирного банка, в Германии и Швеции люди живут втрое лучше, чем в Грузии, а во Франции – в два с половиной раза лучше, – заявил он. – На 60% лучше, чем в Грузии, живут в России, на 50% – в Болгарии».

    При этом глава правящей партии Грузии отметил, что по уровню жизни Грузия опережает другие страны–  кандидаты в ЕС, в том числе Украину и Молдавию.

    Ираклий Кобахидзе отметил, что после прихода к власти в 2012 году «Грузинской мечты» уровень жизни в стране улучшился.

    К примеру, по его словам, согласно этим же данным Всемирного банка, в 2012 году в России жили на 148% лучше, чем в Грузии, а в Германии и Швеции – в четыре с половиной раза.

    Глава правящей партии сказал, что за 12 лет экономика Грузии переместилась на 79-е место со 110-го.

    «Ожидаем, что к 2030 году Грузия сократит до минимума отставание от ведущих стран ЕС и полностью искоренит бедность», – заявил он.

    По его словам, основой для этого должны быть мир в Грузии и эффективная экономическая политика.

    Некоторые СМИ Грузии сообщили, что глава правящей партии вскоре может занять пост премьер-министра.

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    29 января 2024, 12:13 • Новости дня
    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме

    Глава МИД Польши Сикорский назвал недопустимым то, что концлагерь Освенцим назвали польским

    В Польше возмутились из-за поста главы ЕК об Освенциме
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Недопустимо называть концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме «польским», заявил Европейской комиссии глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    По его словам, в описании нацистского лагеря смерти в Освенциме следует указать, что он был создан под немецкой оккупацией, передает РИА «Новости».

    Опубликованный Европейской комиссией материал также привлек внимание музея Освенцима, который подчеркнул, что лагерь Освенцим находился на оккупированной части территории Польши, которая в октябре 1939 года была присоединена непосредственно к нацистской Германии.

    «Уместно сказать, что лагерь находился на территории оккупированной Польши», – отметили в музее.

    Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

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    29 января 2024, 21:20 • Новости дня
    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы

    Кулеба на встрече с Сийярто заявил, что политики Венгрии «обломают зубы» об Украину

    Кулеба пообещал венгерским политикам обломанные об Украину зубы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Радикальные венгерские политики «обломают зубы» об Украину, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление о территориальных претензиях к Киеву.

    Кулеба прокомментировал заявление лидера венгерской националистической партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи, который потребовал отдать Венгрии территорию Закарпатской области, передает ТАСС.

    «Отдельные венгерские политики, которые делают такие заявления, обломают [зубы] еще больше», – сказал Кулеба на встрече с венгерским коллегой в Ужгороде.

    Венгерская сторона в ходе встречи с украинской предложила Киеву продолжить транзит российской нефти в Европу.

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    29 января 2024, 12:08 • Новости дня
    Стало известно о смене премьер-министра Грузии
    Стало известно о смене премьер-министра Грузии
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава правящей «Грузинской мечты» 45-летний Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра Грузии вместо 41-летнего Ираклия Гарибашвили, который возглавит эту партию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на проправительственный телеканал «Имеди».

    По данным телеканала, 1 февраля съезд партии утвердит это решение окончательно.

    Право представлять кандидатуру премьер-министра имеет миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили, который в конце декабря вернулся в политику и занял пост почетного председателя «Грузинской мечты».

    Также ожидается смена ряда министров.

    Ираклий Кобахидзе ранее был председателем парламента Грузии.

    Ираклий Гарибашвили возглавил правительство Грузии в феврале 2021 года.

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    29 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент

    Bloomberg: В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

    Bloomberg: В отношении ЕС к США произошел переломный момент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз больше не рассматривает США в качестве надежного гаранта мира и процветания для Европы и придерживается такого мнения, даже если Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах американского лидера, пишут американские СМИ.

    В статье обозревателя Хорхе Валеро для Bloomberg говорится, что Брюссель переживает переломный момент. По мнению автора, помимо изменения мнения о США, перемены произошли и в отношении к Китаю: теперь Брюссель считает Пекин «системным соперником».

    В «стремительно поляризующемся мире» Евросоюз приходит к необходимости утвердить свою «экономическую и политическую значимость», «изобрести себя заново», передает ТАСС.

    Новому главе Еврокомиссии предстоит столкнуться с большими трудностями на своем посту, в том числе с вопросом дальнейшей помощи киевскому режиму, урегулированием ближневосточного кризиса, одновременным давлением со стороны США и Китая, а также зависимости от энергоносителей и полезных ископаемых, которую автор считает «токсичной». В публикации говорится, что внутренние конфликты в ЕС «практически гарантированны» в условиях ограниченности финансовых ресурсов и проблем с программами экономического восстановления в период после COVID-19.

    Ранее сообщалось, что возможность переизбрания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, полномочия которой заканчиваются в ноябре этого года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий.

    Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

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