Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления.17 комментариев
Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2»
Ynet: Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2» из-за опасений, что их отправят в Россию
Нескольких участников группы «Би-2», которых планируется экстрадировать из Таиланда, отправят в Израиль после подключения израильского МИД, пишут СМИ.
Всего в Израиль планируется экстрадировать четверых участников группы «Би-2», это делается «из опасений», что их могут экстрадировать в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ynet.
Отмечается, что израильские МИД и посольство вмешались, музыканты с израильским гражданством уже купили билеты на самолет в эту страну.
Указывается, что у одного из членов коллектива есть гражданство Австралии, у еще одного – гражданство США.
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».