Ynet: Израиль решил принять четверых музыкантов «Би-2» из-за опасений, что их отправят в Россию

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего в Израиль планируется экстрадировать четверых участников группы «Би-2», это делается «из опасений», что их могут экстрадировать в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ynet.

Отмечается, что израильские МИД и посольство вмешались, музыканты с израильским гражданством уже купили билеты на самолет в эту страну.

Указывается, что у одного из членов коллектива есть гражданство Австралии, у еще одного – гражданство США.

Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на ситуацию с группой «Би-2», отметив, что здесь нет «ничего удивительного».