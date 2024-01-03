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Столкнувшийся с военным самолетом японский A-350 получил разрешение на посадку
Пассажирский A-350 японской авиакомпании JAL, столкнувшийся в Токио с военным самолетом, получил разрешение на посадку
Пассажирский лайнер японской авиакомпании JAL, столкнувшийся во вторник в аэропорту Токио с военным самолетом, перед инцидентом получил от авиадиспетчерской службы разрешение на посадку, сообщили источники, знакомые с ходом следствия.
Экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники агентства Киодо.
Отмечается, что в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано никаких проблем с самолетом.
Самолет, на борту которого находились 379 человек, в том числе восемь младенцев, после посадки столкнулся с самолетом береговой охраны, который, по предварительным данным, находился на взлетно-посадочной полосе.
В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.