Столкнувшийся с военным самолетом японский A-350 получил разрешение на посадку

Пассажирский A-350 японской авиакомпании JAL, столкнувшийся в Токио с военным самолетом, получил разрешение на посадку

Tекст: Денис Тельманов

Экипаж продублировал полученное от диспетчеров разрешение, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники агентства Киодо.

Отмечается, что в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано никаких проблем с самолетом.

Самолет, на борту которого находились 379 человек, в том числе восемь младенцев, после посадки столкнулся с самолетом береговой охраны, который, по предварительным данным, находился на взлетно-посадочной полосе.

В военном самолете находились шесть человек, пять из них погибли.