Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.0 комментариев
В Японии погибли пять членов экипажа столкнувшегося с авиалайнером транспортного самолета
Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, с которым при посадке в токийском аэропорту Ханэда столкнулся пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airlines (JAL), погибли, сообщил телеканал NHK.
По данным береговой охраны, эвакуировавшийся из горящего DHC-8 пилот находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что самолет Japan Airlines (JAL) горит на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда, перед посадкой он в воздухе столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны.