Лиз Трасс пожаловалась на контакты Макрона с Путиным после начала СВО

Экс-премьер Трасс: Британия была расстроена контактами Макрона с Путиным после начала СВО

Tекст: Ольга Никитина

Трасс в документальном фильме Putin vs the West: At War («Путин против Запада: на войне») корпорации Би-би-си отметила, что Лондон остался недоволен этим подходом французского лидера, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Экс-премьер добавила также, что Британии следовало ввести более мощные антироссийские санкции еще до начала СВО.

