Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.5 комментариев
Лиз Трасс пожаловалась на контакты Макрона с Путиным после начала СВО
Экс-премьер Трасс: Британия была расстроена контактами Макрона с Путиным после начала СВО
Президент Франции Эммануэль Макрон после начала российской спецоперации на Украине посылал «смешанные сигналы о решимости Запада» и поддерживал контакты с российским лидером Владимиром Путиным, заявила бывший премьер-министр (в 2022 году) и глава МИД Британии (с 2021 по 2022 год) Лиз Трасс.
Трасс в документальном фильме Putin vs the West: At War («Путин против Запада: на войне») корпорации Би-би-си отметила, что Лондон остался недоволен этим подходом французского лидера, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Экс-премьер добавила также, что Британии следовало ввести более мощные антироссийские санкции еще до начала СВО.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Лиз Трасс является самым позорным премьером Британии.