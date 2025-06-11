Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Минфин США предупредил Конгресс о рисках новых санкций против России
Власти США «должны осознавать непреднамеренные последствия» возможного введения новых санкций против России, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Бессент заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России по-прежнему рассматривается. Он подчеркнул, что министерство готово принять необходимые меры для содействия «прочному и устойчивому миру» на Украине, передает РИА «Новости».
Бессент напомнил, что действующие американские санкции и экспортный контроль в отношении России сохраняются и продолжают оказывать влияние. Он также отметил осведомленность о законопроекте, который готовится в Конгрессе США и предусматривает ужесточение ограничительных мер.
«Я бы рекомендовал Конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», – сказал Бессент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Однако Белый дом настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России.