Минфин США предупредил Конгресс о рисках новых санкций против России

Tекст: Антон Антонов

На заседании бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Бессент заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России по-прежнему рассматривается. Он подчеркнул, что министерство готово принять необходимые меры для содействия «прочному и устойчивому миру» на Украине, передает РИА «Новости».

Бессент напомнил, что действующие американские санкции и экспортный контроль в отношении России сохраняются и продолжают оказывать влияние. Он также отметил осведомленность о законопроекте, который готовится в Конгрессе США и предусматривает ужесточение ограничительных мер.

«Я бы рекомендовал Конгрессу продолжить предоставлять администрации пространство для маневра для поддержания переговоров. Мы должны осознавать непреднамеренные последствия», – сказал Бессент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Однако Белый дом настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России.

