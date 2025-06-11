Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Суд обязал страховщиков выплатить AerCap более 1 млрд долларов
Суд обязал страховщиков выплатить более 1 млрд долларов владельцу застрявших в РФ самолетов
Лондонский суд обязал западные страховые компании выплатить AerCap компенсацию за самолеты, не возвращенные из России после начала спецоперации.
Высокий суд Англии и Уэльса обязал западные страховые группы выплатить ирландской лизинговой компании AerCap более одного миллиарда долларов по делу о застрявших в России самолетах, передает ТАСС.
Представители адвокатской конторы Herbert Smith Freehills Kramer, защищавшей интересы AerCap, сообщили, что иск был частично удовлетворен, и AerCap получила страховую выплату в размере 1,035 млрд долларов «в дополнение к существенным возмещениям», уже согласованным ранее. Итоговые суммы для других лизинговых компаний, Merx Aviation и Dubai Aerospace Enterprise, будут определены позднее.
Судья Кристофер Бутчер в постановлении отметил, что убытки лизингодателей возникли из-за действий российского правительства, поэтому они подпадают под полис страхования «военных рисков». Он также подчеркнул, что санкции Евросоюза или США не могут быть основанием для отказа в страховых выплатах компаниям, потерявшим самолеты, сданные в лизинг российским авиаперевозчикам.
После введения западных санкций в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволивший российским авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Впоследствии «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и ряд других российских перевозчиков завершили страховое урегулирование по десяткам самолетов с зарубежными лизингодателями, отозвав свои претензии по страховым полисам и договорам аренды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Аэрофлот» стал первым российским авиаперевозчиком, который принял решение взять самолеты в «мокрый» лизинг, при этом подчеркивалось, что использование «мокрого» лизинга расширяет флот отечественных авиакомпаний, а также сообщалось о планах России расширить практику «мокрого» лизинга в 2025 году.