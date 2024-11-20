Эксперт: «Мокрый лизинг» расширит без закупки самолетов флот авиакомпаний РФ

Эксперт Пантелеев рассказал, как «мокрый лизинг» позволит нарастить масштабы авиаперевозок в России

Tекст: Татьяна Косолапова

К 2025 году российские авиакомпании смогут использовать «мокрый лизинг» на международных авиаперевозках. Отмечается, что данный вид аренды воздушных судов с 1 сентября текущего года уже узаконен для внутренних перевозок, рассматривается его применение и на международных направлениях.

«Сама по себе практика «мокрого лизинга» весьма перспективна, так как она позволяет компаниям выйти на новый уровень операционной гибкости, приспосабливаться к динамично меняющимся внешним условиям. Более того, эта практика может привести к возникновению нового сегмента бизнеса – аренды по схеме ACMI (Aircraft Crew Maintenance Insurance)», – говорит Пантелеев.

Он объясняет, что ACMI аббревиатура от английских слов «самолет, экипаж, обслуживание и страхование». По этой схеме заключается договор аренды (лизинга) воздушного судна, к которому прилагается полный пакет – экипаж, техобслуживание борта и страховка самолета.

По словам собеседника, благодаря подобным договорам можно быстро удовлетворить срочные потребности на рынке перевозок, обеспечить дополнительную сезонную доступность рейсов, а также ACMI подходит для тестирования новых маршрутов и рынков без значительных инвестиций в закупку самолетов и найм экипажей.



Он отмечает, что на внутреннем рынке пока обсуждается первая сделка между двумя российскими авиакомпаниями – «Аэрофлот» и «Аврора». Поэтому здесь будут русскоязычные экипажи, у которых не возникнет коммуникативных проблем с пассажирами. Но если данный механизм расширится и будут привлечены иностранные перевозчики, то, вероятнее всего, для подобных целей они смогут принять на работу специалистов, например, бортпроводников, со знанием русского языка. Это, заверяет собеседник, не проблема.



Пантелеев отметил, что закрыть все потребности рынка России не сможет ни одна иностранная авиакомпания. «Но если таких сделок будет много, это позволит снизить остроту проблемы будущего дефицита флота», – рассуждает Пантелеев. При этом он отметил, что схема «мокрого лизинга» не грозит иностранным компаниям риском попасть под западные санкции. «Если российская авиакомпания не под прямыми американскими санкциями, передать ей самолеты компания из дружественной страны вполне сможет. Но существует вероятность, что уже после этого власти США или ЕС будут ужесточать санкционный режим, что поставит под угрозу продолжение такого сотрудничества», – заключил специалист.

«Другое дело, что есть теория, а есть практика, по результатам которой можно будет оценить эффективность этой схемы в наших реалиях. Но главное – это нужный и своевременный механизм», – подчеркивает Пантелеев.