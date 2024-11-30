«Аэрофлот» первым в России решил взять самолеты в «мокрый» лизинг

Tекст: Мария Иванова

Компания «Аэрофлот» стала первой в России, которая решила использовать «мокрый» лизинг для своих самолетов, сообщает ТАСС. В рамках этой сделки авиаперевозчик арендует три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 у другой российской авиакомпании iFly.

Сделка предусматривает аренду воздушных судов вместе с экипажами, что обеспечивает оперативное наращивание авиапарка. Общее количество самолетов модели A330 в парке «Аэрофлота» теперь достигнет 15.

На первом этапе самолеты будут выполнять рейсы из Москвы в города Дальнего Востока, включая Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров отметил, что «мокрый» лизинг станет важным шагом в развитии гражданской авиации в России. Он подчеркнул, что такой подход поможет авиаперевозчикам быстро увеличивать число самолетов, особенно во время высокого спроса или при открытии новых маршрутов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании смогут использовать «мокрый лизинг» для международных рейсов в 2025 году, что позволит арендовать самолеты сразу с экипажем за границей. «Мокрый лизинг» поможет российским авиакомпаниям получить самолеты с экипажами для удовлетворения срочных потребностей на рынке перевозок и снижения остроты проблемы будущего дефицита флота, отмечал авиаэксперт Олег Пантелеев.