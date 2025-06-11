Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.4 комментария
Суд Киева отпустил обвиняемого в провале обороны генерала под домашний арест
Бывший командир оперативно-тактической группировки вооруженных сил Украины «Харьков» Юрий Галушкин переведен из-под стражи под круглосуточный домашний арест, сообщил его адвокат Дмитрий Круговой.
Украинские СМИ сообщают, что Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения «с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после ареста Галушкина освободили под залог в размере 120 тыс. долларов, но в январе суд повторно арестовал генерала без права внесения залога. Галушкину инкриминируется ненадлежащая оборона Харьковской области в мае 2024 года. По версии следствия, он неправильно оценил действия противника, что привело к самовольному уходу подразделений с позиций. Также генерал обвиняется в игнорировании разведданных и отдаче приказов, не соответствующих реальной обстановке.