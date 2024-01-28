Песков: Встреча Путина с Гросси не планируется

К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.8 комментариев
К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.8 комментариев
Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.12 комментариев
Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.60 комментариев
Экс-разведчик США Риттер: Украина потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев после разгрома ВСУ
Если Украина и коллективный Запад продолжат отвергать переговоры, Россия выполнит все задачи спецоперации при помощи военной силы, заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
Он также выразил мнение, что Украина может потерять контроль над Одессой, Харьковом, Днепропетровском и Николаевом.
Риттер добавил, что сейчас украинская армия использует последние резервы, которые вскоре окончательно иссякнут.
Ранее польский генерал заявил о критическом положении Украины из-за проблем на фронте.
Укрывателю Треповой Касинцеву потребовалась помощь психиатров после оглашения приговора
Касинцев пришел в ужас от назначенного ему наказания, в конвойном помещении у него случилась истерика, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
В результате мужчине потребовалась психиатрическая помощь, после стабилизации состояния его доставили в СИЗО. За ним установлено повышенное наблюдение, добавил собеседник агентства.
В четверг второй Западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал в своем доме Дарью Трепову (внесена в реестр террористов и экстремистов) после теракта в петербургском кафе, к одному году и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Сама Трепова получила 27 лет колонии.
Авторы мема отредактировали фотографию торгующего выпечкой на фоне беспорядков в Техасе мужчины, заменив его лицо на лицо главы МИД России Сергея Лаврова.
Захарова сделала репост публикации в свой Telegram-канал с ироничной подписью: «Лавров принес печенье для техасской революции»: Очевидный фейк – все видят, что это калачи!».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу жены президента Украины Елены Зеленской, попросившей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.
«Ничего удивительного: никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир», – сказала Захарова в комментарии изданию «Подъем», передает РИА «Новости».
Напомним, музыкантов группы «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде и решили депортировать из страны. В Таиланде также решили отменить концерт Максима Галкина. Кроме того, юмористу запретили въезд в Индонезию.
Пятеро элитных разведчиков Вооруженных сил Украины пришли, чтобы вернуть захваченный 9-й бригадой первого армейского корпуса России опорный пункт, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo.
По данным канала, российский боец сумел в одиночку защитить позицию от противников, забросав их гранатами.
Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе.
О смерти актрисы сообщил московский Театр на Покровке, в котором она играла с 1991 года, передает ТАСС.
«Коллектив Театра на Покровке выражает соболезнование родным и близким Веры Васильевны», – сообщили в театре.
Вера Молчанова снялась в таких популярных российских сериалах, как «Конец света» (2022), «Закрытая школа» (2011-2012), «След» (2007).
Ранее стало известно о смерти народного артиста России Евгения Бикташева.
WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса
Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, в котором он сообщил о намерении провести учения с Нигером, Суданом, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами, на что планировалось потратить «миллионы» долларов несмотря на то, что в них либо были свергнуты «демократические правительства». Законы США запрещют представлять таким государствам помощь в сфере безопасности, передает РБК со ссылкой на Washington Post.
Как заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, иногда более эффективно поддерживать взаимодействие с партнерами, чтобы они оставались осведомленным об озабоченностях, этике и ценностях и США и соблюдал права человека. Она добавила, что без американского военного взаимодействия эти страны могут обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».
Как пишет издание, изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов. Так, например, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях совместных с США.
В предоставленных документах также упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представители Белого дома подчеркнули, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Ереваном.
Ранее назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну, но готов к его отражению.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.
Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль, говорили: «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.
Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.
Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.
В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.
Как пишет Kathimerini, Минобороны Греции поручили передать на Украину устаревшие системы и технику, которыми больше не пользуется греческая армия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что содержание пакета помощи пока не раскрывается. Но на вооружении Греции, согласно данным из открытых источников, находятся системы ПВО «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.
Ранее Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия для Украины.
По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».
Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.
«Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.
Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.
«Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).
По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.
Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.
Telegraph: На Украине обеспокоились ростом темпов производства оружия в России
«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин – и как опасаются западные и украинские генералы, – может переломить ход военных действий», – говорится в статье Telegraph, передает РИА «Новости».
Авторы статьи отмечают, что показатели коллективного Запада по производству вооружений едва могут сравниться с успехами военно-промышленного комплекса России, что, по оценкам экспертов, может дать Москве значительное превосходство в будущем для победы в украинском конфликте.
В кулуарах признают серьезность проблемы, но Запад просто не успевает за такими темпами, резюмировал автор.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усиления ОПК из-за роста численности ВС России.
«Харьков слышит взрывы», – написал Терехов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кременчугском и Полтавском районах Полтавской области, а также в областном центре.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне.
«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», – сказал президент на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Путин заявил, что в Европе и на Украине взяли на вооружение методы гитлеровцев: в странах Прибалтики множество людей «объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле», а киевский режим прибегает к террору и варварским убийствам.
«Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика», – указал российский лидер.
В завершение Путин отдал дань памяти жертвам нацизма. «Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», – сказал он.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
В оперативных службах назвали предварительной причиной пожара в Театре сатиры в Москве нарушение техники безопасности
Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, передает ТАСС.
В пресс-службе театра добавили, что Театр сатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром в здании. Согласно сообщению на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара в театре съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт.