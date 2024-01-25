Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.18 комментариев
Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области
Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области
Президент России Владимир Путин во время поездки в Калининград провел рабочую встречу с губернатором региона Антоном Алихановым, на которой обсудил демографическую ситуацию в регионе, в частности поддержку семей с детьми.
Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. Также он рассказал, как в области организованы медицинские, психологические и социальные консультации для беременных женщин, что помогло снизить количество абортов. По его словам, многие не знают, на какие льготы и пособия могут рассчитывать после рождения ребенка, передает ТАСС.
Алиханов также отметил совместную разработку программы поддержки репродуктивного здоровья с частными клиниками. «Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», – указал Путин.
Кроме того, были затронуты другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.
Ранее Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие региона с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.