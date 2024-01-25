Путин обсудил поддержку семей с главой Калининградской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор доложил о поддержке семей с детьми, о создании единой социальной службы репродуктивного здоровья. Также он рассказал, как в области организованы медицинские, психологические и социальные консультации для беременных женщин, что помогло снизить количество абортов. По его словам, многие не знают, на какие льготы и пособия могут рассчитывать после рождения ребенка, передает ТАСС.

Алиханов также отметил совместную разработку программы поддержки репродуктивного здоровья с частными клиниками. «Только нужно людей поддерживать, потому что цены там какие», – указал Путин.

Кроме того, были затронуты другие темы, в том числе средняя продолжительность жизни в регионе и меры для ее повышения.

Ранее Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области заявил, что необходимо дополнительно поддержать развитие региона с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий.