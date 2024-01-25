Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.16 комментариев
Путин: Необходимо поддержать развитие Калининградской области
Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области
Необходимо дополнительно поддержать развитие Калининградской области с учетом географических вызовов и сложившихся новых реалий, считает президент России Владимир Путин, в четверг он провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
Как сообщается в Telegram-канале Кремля, это касается экономики, стимулов для бизнеса и создания комфортных условий для жизни людей. По итогам совещания сообщается, что за последнее время население области выросло на 16% и уверенно превысило миллион человек.
Кроме того, необходимо распространить льготные тарифы, направленные на повышение транспортной доступности Калининградской области, исключительно на жителей региона, проживающих или работающих здесь на постоянной основе.
Особое внимание должно быть уделено реализации туристического и рекреационного потенциала, что будет способствовать укреплению и диверсификации экономики региона. В числе других приоритетных задач: увеличение темпов ввода жилья, обновление коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт и строительство новых объектов здравоохранения, спорта и культуры.
Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.