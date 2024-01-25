Путин заявил о возможном переформатировании субсидирования полетов в Калининград

Эксперты объяснили приверженность россиян традиционным семейным ценностям

Российские политологи обсудили отношение россиян к традиционным ценностям и семейной жизни

Tекст: Олег Исайченко

«Сегодня две трети россиян уверены, что крепкая семья – это ключевая личная ценность для них. Показатель значимости создания семьи при этом существенно выше. 87% россиян считают, что создание семьи – важнейшая цель. Также крайне высок запрос на сохранение традиционной семьи как ключевого института – 82% россиян считают, как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Важно отметить и уровень восприятие семьи как института взаимопомощи. 85% россиян считают, что семья человеку всегда была, есть и будет нужна, потому что в семье выжить легче. Только 11% придерживаются противоположного мнения. 90% россиян декларируют, что в семье должны быть дети. При этом почти 50% считают, что в идеале семья должна быть многодетной», – добавил он.

«Именно в семье создается, вырастает все лучшее, что есть в человеке. В семье ребенок узнает, что такое любовь, трудолюбие. Главное предназначение семьи – это рождение детей. Но с точки зрения страны, это не просто продолжение рода, а увеличение численности россиян и вопрос будущего страны», – подчеркнула Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Вчерашний указ президента Владимира Путина о многодетных семьях дал ощущение праздника. В указе очень четко обозначены приоритеты: скидки на тарифы ЖКХ, образование для родителей, поддержка ребенка, бесплатные лекарства для детей до шести лет, бесплатный проезд школьникам до школы и обратно, бесплатное питание и многое другое. Все это обеспечит благополучие семей на долгие годы вперед», – указала она.

Модератор дискуссии Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ напомнил, что в своем вчерашнем выступлении на открытии Года семьи президент Владимир Путин отметил: «Россия – это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей». «Эта метафора демонстрирует нам, что общество состоит из семей, и то, что крепкая семья – это традиционная ценность всех народов нашей многонациональной страны», – сказал политолог.

Он пояснил, что все самые важные социальные связи и навыки человек получает именно в семье: «Первые шаги человека уже приводят его в поле формирования и передачи культурного наследия. Все традиционные ценности – производные от семьи. Это и созидательный труд, и милосердие, взаимопомощь. Эти связи, формирующиеся внутри семей и передающиеся из поколения в поколение, – самые важные».

Именно поэтому особенно важно появление социальных проектов и российских семейных конкурсов, отметила Оксана Александрова, эксперт ЭИСИ.

«Целями проектов станут не только объединение семей и сохранение семейных традиций, но и увеличение их социальной активности. Например, проект «Всей семьей» помогает вспомнить, как важно проводить побольше времени с семьей», – рассказала она.

«Каждую неделю участникам даются простые задания, например, сходить на каток всей семьей или приготовить семейный обед. Фотоотчет о выполнении задания необходимо выложить у себя на странице в социальной сети, указав специальный хештег #всейсемьей. Каждая семья – любая, без ограничений – может подключиться к проекту, в котором уже зарегистрировалось больше 100 тыс. семей», – добавила спикер.

«Еще один проект называется «Это у нас семейное» от платформы «Россия – страна возможностей». Участие в нем позволит конкурсантам вспомнить и собрать историю своей семьи, возродить семейные традиции, создать интересные совместные проекты и поводы для гордости, раскрыть творческие и спортивные таланты своих близких. Важна и постоянная работа проекта «Родные – Любимые». Это семейное сообщество «Движения Первых», где дети и взрослые говорят на одном языке», – напомнила эксперт.

Участники дискуссии коснулись и ситуации в других странах. В этой связи Шаповалов отметил: в противовес традиционным ценностям Запад на протяжении последних десятилетий стремится навязать человечеству свои ценностные представления, основанные на потребительстве, воинственном эгоизме и вседозволенности.



«Это ценности связаны с так называемой новой этикой: продвигаются идеи ювенальной юстиции, чайлдфри, легализация однополых браков. В этих условиях Россия защищает нормальность. Защита семьи у нас закреплена на конституционном уровне», – указал Шаповалов.

Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали традиционные семейные ценности стратегическим преимуществом России, а глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в течение 2024 года правительство проработает и утвердит стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

