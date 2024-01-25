Эксперт: Черные ящики сбитого Ил-76 помогут установить важные детали катастрофы

Авиаэксперт Смирнов: Черные ящики подтвердят ответственность Украины за сбитый Ил-76

Tекст: Татьяна Косолапова

«Бортовые самописцы Ил-76 будет очень сложно расшифровать, потому что после падения самолета произошел сильный пожар, черные ящики очень серьезно повреждены. Но эта работа будет сделана», – считает Олег Смирнов, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР.

«Черные ящики фиксируют сотни видов показаний практически от всех агрегатов, механизмов и систем самолета. Также они записывают переговоры экипажа, в том числе друг с другом. Информация из переговоров членов экипажа может дать следователям дополнительные данные о полете», – продолжил Смирнов.

По мнению спикера, причины катастрофы уже известны – самолет был целенаправленно сбит украинской ракетой, об этом можно судить по найденным обломкам. «Но расшифровка черных ящиков важна тем, что это будет официальная задокументированная информация. Именно на этих данных будут основываться обвинения против тех, кто организовал эту варварскую акцию», – подчеркнул собеседник.

Смирнов добавил, что дополнительные экспертизы позволят узнать, какой тип ракеты использовался, а также химический состав взрывчатых веществ боеприпаса. Эти данные позволят получить дополнительные сведения о том, откуда производился запуск ракеты.

«Доказательств будет достаточно, взрыв ракеты всегда оставляет много следов на обломках самолета. Изучение мест попадания осколков в разные части самолета раскрывает обстоятельства произошедшего, вырисовывается целая картина. Можно узнать, кем была изготовлена ракета и кому принадлежала», – пояснил специалист.

В четверг на месте падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области были найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах. Ранее стало известно, что были обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

По данным военного источника France Info, Ил-76 с пленными военными вооруженных сил Украины (ВСУ) мог быть сбит с помощью американского ракетного комплекса Patriot, который ранее был передан Киеву.

Самолет Ил-76 рухнул в Белгородской области утром в среду. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 – украинские военнопленные, шестеро – члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли. Военное ведомство уточняло, что Ил-76 был сбит зенитным комплексом ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

У главреда RT Маргариты Симоньян появился список украинских пленных, которые были на борту. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, не уточнив, кто именно передал ей эту информацию.