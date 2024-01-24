Кардиолог объяснил рост числа россиян с высоким холестерином

Кардиолог Ашихмин: Народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин

Tекст: Татьяна Косолапова

«У нас в стране в последнее время наблюдается распространенность высокого холестерина (гиперхолестеринемия). Скорее всего, во-первых, это связано с тем, что просто больше начали тестировать на холестерин. Во-вторых, в бланках появились новые нормы», – говорит Ашихмин.



Он объясняет, что ранее норма холестерина была завышена, однако позже пришли к обратному мнению. «Сейчас лаборатории подчеркивают красным тот холестерин, который много лет назад считался нормальным. Поэтому народ внезапно обнаружил у себя повышенный холестерин», – делится собеседник.

Врач рекомендует сдавать анализы на холестерин при отсутствии проблем в детстве уже с 18-летнего возраста. Частота сдачи должна зависеть от результатов: при низком или нормальном уровне холестерина – раз в пару-тройку лет, при высоком – регулярно и под наблюдением специалиста.



После 40 лет уровень холестерина следует измерять ежегодно. Также он предупреждает, что если холестерин липопротеинов низкой плотности больше 3,3 мМоль/л, то это должно стать поводом для обращения к кардиологу. Такой показатель говорит о повышенном уровне общего холестерина.

На ваш взгляд Как вы оцениваете состояние своего здоровья? Очень хорошее

Хорошее

Удовлетворительное

Плохое

Очень плохое

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты





Ранее врач-превентолог Ванесса Принц рассказала, что длительное сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, грозит ожирением, повышением уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.