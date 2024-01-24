Захарова сравнила Зеленского с наркобароном Тони Монтаной из фильма «Лицо со шрамом»

Tекст: Алексей Дегтярев

Классические американские фильмы про наркобаронов заканчивались кадрами с «горами кокаина и хаотичной стрельбой», а в кровавой бойне гибнут его сторонники, Зеленский исполняет ту же роль, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она предположила, что президент Украины пытается «отработать» статуэтку Оскара, которую ему вручил американский актер Шон Пенн. «Какой страшный, но столь закономерный финал у этого американского триллера под названием «Проект «Украина», – заключила она.

Дипломат не указала название фильма, который она имела в виду, но, судя по описанному сюжету, речь идет о «Лице со шрамом» режиссера Брайана де Пальмы 1983 года. Ее описание совпадает с культовой сценой из конца ленты, где главный герой Тони Монтана устраивает бойню на своей усадьбе.

Минобороны России сообщало, что киевский режим устроил теракт, сбив Ил-76 с украинскими военнопленными на борту над Белгородской областью. Самолет был поражен с помощью ЗРК, находящегося в поселке Липцы Харьковской области. ВС России зафиксировали пуск двух ракет. При крушении погибли: шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных.