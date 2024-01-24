Минобороны признало терактом катастрофу Ил-76 в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня в 11.15 киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет Военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны, Ил-76 был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит самолет.

В ведомстве также подтвердили гибель всех находившихся на борту Ил-76 людей, в их числе шесть членов экипажа, 65 украинских пленных и трое сопровождающих.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», – подчеркнуло Минобороны.



В среду в Белгородской области разбился самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Москва назвала атаку Украины на Ил-76 с военнопленными «актом безумного варварства», минобороны Украины отказалось признавать ответственность за инцидент.