Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.5 комментариев
ВМС Британии сообщили об атаке хуситов на судно вблизи Йемена
В 45 морских милях к югу от йеменского порта Аден произошло новое нападение хуситов на торговое судно, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
В сообщении говорится, что судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, передает ТАСС.
Инцидент расценивается британской стороной как нападение. Уточняется, что информация получена от капитана судна.
Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило, что они нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США.