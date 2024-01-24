Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

«Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

Tекст: Ольга Никитина

Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.