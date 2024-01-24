КТРВ: «Циркон» позволяет преодолеть любую защиту врага

КТРВ: Гиперзвуковой «Циркон» способен преодолеть почти любую ПРО врага

Tекст: Ольга Никитина

Обносов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для перехвата «Циркона» требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО.

«Сегодня «Циркон» – это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», – приводит его слова РИА «Новости».

Также Обносов отметил, что применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров.

Существуют свободно падающие бомбы, которые почти невозможно точно навести на какой-либо объект, а для их использования самолету приходится заходить в зону действия врага, где работает система ПВО, в итоге летчик и штурман, а также сам самолет оказываются под угрозой, рассказал Обносов. В этой связи и появилась задача в короткие сроки разработать управляющие модули, которые можно было бы адаптировать к свободно падающим бомбам. В результате это позволяет поражать цели с высокой точностью, заключил он.

12 января министр обороны Сергей Шойгу отмечал успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.