Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.0 комментариев
КТРВ: «Циркон» позволяет преодолеть любую защиту врага
КТРВ: Гиперзвуковой «Циркон» способен преодолеть почти любую ПРО врага
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» обладает крайне высокими характеристиками, которые позволяют говорить, что ВС России могут преодолевать любую защиту врага, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.
Обносов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для перехвата «Циркона» требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО.
«Сегодня «Циркон» – это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», – приводит его слова РИА «Новости».
Также Обносов отметил, что применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров.
Существуют свободно падающие бомбы, которые почти невозможно точно навести на какой-либо объект, а для их использования самолету приходится заходить в зону действия врага, где работает система ПВО, в итоге летчик и штурман, а также сам самолет оказываются под угрозой, рассказал Обносов. В этой связи и появилась задача в короткие сроки разработать управляющие модули, которые можно было бы адаптировать к свободно падающим бомбам. В результате это позволяет поражать цели с высокой точностью, заключил он.
12 января министр обороны Сергей Шойгу отмечал успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.