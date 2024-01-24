КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Tекст: Денис Тельманов

По данным южнокорейских военных, пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.



Отмечается, что южнокорейские военные усилили мониторинг и заявили, что тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, наблюдая за действиями КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытания прошли в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи.