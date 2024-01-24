Французские фермеры пригрозили расширить масштаб забастовки против ужесточения правил ведения хозяйства

Tекст: Денис Тельманов

«К концу недели все департаменты примут участие в акциях. Цель – напомнить людям, что фермеры – это живые предприниматели. Мы не понимаем, почему нам навязывают так много стандартов и правил», – приводит ТАСС слава Руссо.

По его словам, фермеры требуют решений об изменениях ситуации уже со следующей недели.

Во вторник, 23 января, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал протестующим принять меры для решения проблем сельскохозяйственной отрасли.

Фермеры на тракторах несколько дней блокирую автострады в районе Тулузы и ближе к границе с Испанией. В среду планируется расширить количество заблокированных дорог и перекрыть автостраду A6 и A7 в районе Лиона и участки трассы A7 от коммуны Оранж до Монпелье на юге.

Также ожидаются, что колонны тракторов выдвинутся в район коммуны Шеси близ Орлеана в центральной части Франции.

Требования фермеров сводятся к повышению оплаты труда и ведению дополнительных льгот и субсидий от государства.

За последние 30 лет чистый доход французских аграриев снизился почти на 40%, при этом 18% фермеров живут за чертой бедности.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

