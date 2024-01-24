Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа

Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи

Tекст: Денис Тельманов

«С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.

При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.

Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.