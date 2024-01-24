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Лавров назвал объемы российский помощи жителям сектора Газа
Лавров: Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи
Россия направила в сектор Газа сотни тонн продовольствия и медикаментов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
«С целью облегчить страдания жителей сектора Газа Россия, как и ряд других стран, направила сотни тонн продовольствия, медицинских изделий, лекарств», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Он добавил, что российские службы также поддерживают работающих в секторе Газа сотрудников гуманитарных агентств ООН, однако продолжающиеся обстрелы привели к гибели 150 миротворцев – беспрецедентному количеству, по оценкам руководства организации.
При этом ВОЗ из-за обстрелов только в декабре отменила шесть запланированных гуманитарных миссий в северную часть сектора Газа.
Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц заявил об обстреле Израилем района больницы «Аль-Амаль» в Газе. Израильские беспилотники ведут огонь в районе госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, скорая помощь не может эвакуировать раненых во всей провинции.