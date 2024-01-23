Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16

Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
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По данным радиостанции, которая ссылается на результаты расследования, взорвался «снаряд украинских сил ПВО, выпущенный во время массированной ракетной атаки России», передает ТАСС.
Следствие закончили из-за отсутствия какого-либо сотрудничества со стороны Украины. Поэтому делать выводы, кто отдал приказ о запуске украинской ракеты ПВО и кто виновен в гибели жителей Польши, выяснить нельзя.
Напомним, в ноябре прошлого года украинская ракета С-300 5-В-55 упала в польском Пшеводуве на юге страны, в результате взрыва погибли два местных жителя.
«Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар
Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, он пришелся по объектам ВПК Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
На этих объектах производятся ракеты, комплектующие к ним и взрывчатка. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины
В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.
Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».
Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.
Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.
В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.
Источник: База наемников поражена при ударах по Харькову
Точечные удары ночью наносились по расположению наемных боевиков, точно не установлено, граждане какой страны эти лица, сказал собеседник ТАСС.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар. Согласно информации украинских СМИ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.
Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ
Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.
«С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».
Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.
Экс-продюсер «Грибов» Юрий Бардаш получил российский паспорт
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Бардаш выступил в поддержку СВО и переехал в Россию. Он рассказывал, в частности, о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
По его словам, через посольство Венгрии в Киеве пришли угрозы смертью из украинских источников для того, чтобы бросить тень на встречу министров иностранных дел в следующий понедельник, передает РИА «Новости».
Сийярто заметил, что в интересах 150-тысячной общины закарпатских венгров достичь какого-либо соглашения с украинскими коллегами. В то же время украинские власти заверили Венгрию, что примут меры безопасности, чтобы встреча прошла без происшествий.
Ранее в Венгрии заявили об отказе участвовать в оказании военной помощи Украине из спецфонда ЕС.
По его словам, те, кто считает, что Киев будет контролировать все территории, входящие в международно признанные границы Украины, пребывают в иллюзиях.
«Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», – заявил Друлак, передает РИА «Новости».
Также он сказал, что Киев без поддержки Запада будет и дальше «сыпаться» в ходе конфликта с Россией, если союзники не заставят пойти на уступки.
Ранее в Германии посоветовали Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией.
Эксперт Меркурис: Залужного хотят заменить Будановым из-за кризиса на фронте
Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что из-за стремительного ухудшения положения ВСУ на фронте начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова хотят поставить на место главкома ВСУ Валерия Залужного, передает канал «360».
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Залужного.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала об обострении конфликта между Зеленским и Залужным.
Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины
Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».
Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.
Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).
На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.
Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.
А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.
Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.
Появившиеся на странице Дриона записи о том, что с ним все в порядке и он находится во Франции, исчезли из соцсети по состоянию на 13.00 мск, передает РИА «Новости». В публикации мужчина также называл сообщения о его гибели «российской дезинформацией».
Ранее сообщалось, что француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине. В своих соцсетях он публиковал фотографии с оружием в руках.
Weapons and Strategy: В Европе паникуют из-за давления российских военных на Украину
В материале указано, что европейские и американские союзники президента Владимира Зеленского, которые заявляют, что хотят предоставить ему военную и финансовую помощь, все же сами понимают, что Украина не может противостоять российскому военному давлению, передает РИА «Новости».
«Поэтому Европа сейчас в панике, а Вашингтон разрабатывает новую стратегию», – подчеркнуто в материале.
Эксперт заметил, что в странах ЕС боятся победы Москвы в конфликте на Украине, именно поэтому представители государств – членов НАТО чаще говорят о необходимости усиления альянса.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе
По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.
Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.
По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.
Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.
Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».
Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.