Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.9 комментариев
На конференции «Открывая глаза» в Геническе рассказали о преступлениях украинских неонацистов
В Геническом медицинском колледже в преддверии 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась патриотическая конференция «Открывая глаза».
Мероприятие посетили более 100 жителей Херсонской области, слушателям рассказали о специфике информационных войн в XXI веке, зарождении и развитии идеологии неонацизма на Украине, военных преступлениях украинских неонацистов в Херсонской области и в Донбассе, а также о способах противодействия деструктивному украинскому информационному влиянию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках форума также был презентован новый видеопроект по материалам книги Алексея Кочеткова «Черное солнце Украины», повествующий о лжеучении украинского нацизма, его родоначальниках и главных идеологах.
«Очень часто нам рассказывают, что пропаганда – это плохо. На самом деле, если бы у нас в минувшие годы этим серьезно занимались, то ряда проблем просто не было бы. Нет ничего плохого в том, что ты пропагандируешь правильные ценности, увлекательно рассказываешь правду о том, что на самом деле происходит, на самом деле нет», – подчеркнул член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Дабы у подрастающего поколения не оставалось никаких вопросов касательно причин и целей проведения специальной военной операции, мы считаем нужным проводить с детьми такую просветительскую работу», – указал председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Артем Лагойский.
На конференции также выступили начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков, руководитель регионального отделения «Боевого братства» Игорь Телегин, победитель конкурса «Лидеры Возрождения» Алексей Лаврентьев, сотрудник управления информационной политики Херсонской области Иван Тарасов и военнослужащий батальона им. Маргелова с позывным «Коваль».