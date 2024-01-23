  • Новость часаПолитолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине
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    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей
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    Лавров: При Трампе ситуация на Украине не будет другой
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    Франция и Германия поссорились из-за помощи Украине
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    7 комментариев
    23 января 2024, 12:34 • Новости дня

    Дальнобойщик сообщил о выброшенной гумпомощи для участников СВО в ДНР

    «161.RU»: На свалке на границе ДНР и Ростовской области нашли гумпомощь для участников СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    В городе Амвросиевка на границе Донецкой народной республики с Ростовской областью обнаружена свалка из гуманитарной помощи для участников спецоперации, пишут местные СМИ со ссылкой на дальнобойщика Александра Закутнего.

    Мужчина рассказал, что узнал о свалке от жителя Амвросиевки, где он сделал остановку. По словам местного жителя, по вещам проехались бульдозер и трактор. Дальнобойщик уточнил, что на свалке были ленточные носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты, косынки, теплые куртки и резиновые сапоги, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал «161.RU».

    Никаких опознавательных знаков на месте свалки не было, добавил он.

    22 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления

    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки. Восполнить утраченную технику противнику будет непросто. Однако атаки наверняка продолжатся, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска отразили шесть атак у Клещеевки и уничтожили десять танков ВСУ.

    «Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.

    «В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.

    «Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

    Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

    Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.

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    23 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине

    «Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар

    Стало известно о массированном ракетном ударе по объектам на Украине
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились сообщения о том, что по объектам на территории Украины во вторник нанесен массированный ракетный удар.

    Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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    22 января 2024, 14:45 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Клещеевку, уничтожив десять танков
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России отразили шесть атак украинской армии на Донецком направлении у Клещеевки, сообщило Министерство обороны.

    У Клещеевки отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ, у этого населенного пункта и у Красного артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла за сутки до 320 человек, десять танков, включая Leopard 2А5, две БМП, шесть боевых бронированных машин, машину ЗРК «Стрела-10».

    На Купянском направлении Западная группировка отразила девять атак украинских штурмовиков 32-й, 60-й, 66-й, 81-й механизированных и 68-й егерской бригад у Макеевки, Новоегоровки (ЛНР) и Синьковки (Харьковская область).

    На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла до 180 человек, пять танков, две бронемашины и два пикапа. При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, противотанковая пушка МТ-12.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отбила три атаки украинских штурмовиков 117-й бригады теробороны у Ямполовки и Григоровки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 180 человек, два танка, две БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены словацкая САУ Zuzana-2, две артсистемы М777 и гаубица Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады теробороны у Старомайорского, Новомихайловки (ДНР) и Приютного (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 120 человек, две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

    На Запорожском направлении ВС России поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Каменского и Пятихаток (Запорожская область). Украинская сторона потеряла до 105 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены французская САУ Caesar и гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 100 человек. При контрбатарейной борьбе уничтожены артиллерийская система М777 и машина РСЗО «Град».

    Авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

    С начала СВО уничтожено 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 033 дрона, 451 ЗРК, 14 738 танков и других боевых бронированных машин, 1205 машин РСЗО, 7822 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    23 января 2024, 08:22 • Новости дня
    Французский наемник из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Французский наемник Дрион из «харьковского списка» публиковал снимки с Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Француз Алексис Дрион, фигурирующий в списке наемников, которые на момент российского удара находились в Харькове, действительно находился на Украине с оружием в руках. Соответствующие фотографии он публиковал в своих соцсетях.

    Имя Дриона (родился 13 июня 1986 года) значится в списке французских наемников, составленных организацией SOS Donbass. Его аккаунт в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) существует с 2011 года, подписаны на него 64 человека. Текста почти нет, автор в основном публиковал фотографии, но наполнение страницы нерегулярное, передает РИА «Новости».

    Самые свежие публикации были сделаны, вероятно, на Украине. Первая такая публикация появилась 1 мая прошлого года. На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, лица его не видно. Рядом – автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой лентой, а также другая экипировка.

    Есть на странице Дриона и другие подобные фото в полной военной экипировке с оружием. На руке наемника есть нашивка не только украинского флага, но также черно-красного флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

    На снимке от 1 июня Дрион стоит с автоматом на фоне двух пикапов характерной пиксельной маскировочной раскраски с еще четырьмя людьми, однако все, кроме француза, размыто.

    Более ранние фотографии, от 2017 года, могут свидетельствовать о принадлежности Дриона к службе во французской армии. На фото, опубликованном 15 декабря, он стоит у подножия Триумфальной арки вместе с ветеранами и военнослужащими. Дриону доверили держать знамя.

    А в конце 2022 года на его странице появился призыв присоединиться к ассоциации Soutien Commando, оказывающей поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

    Ранее сообщалось, что более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации.

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    23 января 2024, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о росте активности авиации ВСУ у Артемовска

    Марочко: Авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта, это неэффективно

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Донецком направлении возле Артемовска и окрестностей выявлена высокая активность украинской авиации, а именно,ударных вертолетов, но они действуют далеко от передовых участков фронта, и это неэффективно, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районе Артемовска и его окрестностей российская ПВО отмечает рост работы ударных вертолетов, которые осуществляют ежедневные вылеты, не входя, однако, в зону работы средств ПВО ВС России, и действуют на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность, передает РИА «Новости».

    Ранее российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении.

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    23 января 2024, 08:24 • Новости дня
    Командование ВСУ заявило о крайне напряженной ситуации под Артемовском и Северском
    Командование ВСУ заявило о крайне напряженной ситуации под Артемовском и Северском
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил украинские бригады на Артемовском и Северском направлениях и назвал обстановку там крайне напряженной.

    По его словам, обстановка остается напряженной и характеризуется интенсивным применением ВС России артогня, дронов, минометов, а также постоянными штурмами, передает RT.

    Ранее военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск рассказал, что бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных.

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    22 января 2024, 21:21 • Новости дня
    Власти ДНР анонсировали восстановление заводов-гигантов

    Зампред правительства ДНР Васильев: Заводы-гиганты ДНР должны быть восстановлены

    Власти ДНР анонсировали восстановление заводов-гигантов
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Азовмаш», ММК им. Ильича и «Стирол» являются крупнейшими предприятиями ДНР. Запуск одного лишь ММК обеспечит работой свыше 27 тыс. специалистов. Поэтому заводы должны быть восстановлены. Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал зампред правительства ДНР Владислав Васильев.

    «ММК им. Ильича – это предприятие-гигант с огромным удельным весом в промышленности республики и потенциалом создания тысяч рабочих мест для местных специалистов. Уже в этом году заработают отдельные цеха завода. Запуск предприятия даст порядка миллиарда рублей налоговых поступлений в месяц. Оно сможет обеспечить работой свыше 27 тыс. специалистов, а с учетом смежных производств эту цифру смело можно множить на три», – рассказал Владислав Васильев, заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю.

    «Что касается «Стирола», то предприятие очень сильно пострадало. Горловка до сих пор находится под интенсивными обстрелами. Завод мы полностью восстановим, и теракт на аммиакопроводе Тольятти – Горловка – Одесса станет для нас дополнительным стимулом производить на «Стироле» не сырье для западных рынков, а конечный продукт – минеральные удобрения», – добавил собеседник.

    «Огромная производственная площадка «Азовмаша» вошла в состав региональной компании «Алмаз». Уже сейчас мы видим интерес к площадке «Азовмаш» со стороны госкорпорации «Ростех» и крупных частных компаний. Дальше – вопрос инвестиций и отлаживания промышленной кооперации», – подчеркнул чиновник.

    Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.

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    22 января 2024, 15:00 • Новости дня
    Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский самолет Су-25

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты противовоздушной обороны в последние сутки в Харьковской области уничтожили украинский самолет Су-25, сообщило Министерство обороны.

    Самолет сбит у поселка Ивановка (Харьковская область), также за сутки перехвачено шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, уничтожено пять снарядов РСЗО HIMARS.

    За сутки также уничтожены 76 дронов у Донецка, Новоселовки, Водяного, Верхнеторецкого, Липового (ДНР), Кременной, Золотаревки (ЛНР), Очеретоватого (Запорожская область), Новой Каховки (Херсонская область) и Токоревки (Харьковская область).

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    22 января 2024, 21:56 • Новости дня
    В ДНР сообщили о готовности запустить 18 промышленных предприятий в 2024 году

    Зампред правительства ДНР Васильев: В первой половине 2024 года в ДНР появится Стратегия развития промышленности

    В ДНР сообщили о готовности запустить 18 промышленных предприятий в 2024 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Донбасс обладает огромным промышленным потенциалом, с которым необходимо работать. Уже в этом году в регионе будет запущено 18 крупных предприятий. При этом местные чиновники в тесной связке с федеральными властями работают над восстановлением промышленности, насыщением рынка товарами, удержанием цен. Об этом в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал зампред правительства ДНР Владислав Васильев.

    «В республике почти 360 предприятий. Это больше, чем в любом из новых регионов России. И это с учетом того, что пока мы освободили меньше 60% ДНР. Из этих 360 предприятий работающими значатся порядка 250», – рассказал Владислав Васильев, заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю.

    «Более 60 предприятий находятся на линии боевого соприкосновения (ЛБС), многие производства, даже не будучи на ЛБС, регулярно обстреливаются. Часть предприятий обесточены, разрушены подходящие железнодорожные пути, накоплены немалые долги, есть вопросы по эффективности работы отдельных временных администраторов. На все эти вопросы накладывается необходимость перехода на российские технические стандарты, которые могут сильно отличаться от тех, по которым предприятия работали до сих пор», – добавил спикер.

    Вместе с тем собеседник подчеркнул, что у ДНР «огромный промышленный потенциал, с которым можно и нужно работать». «Уже в текущем году мы планируем запустить 18 крупных предприятий – это то, что можно сделать сравнительно быстро. Параллельно первую половину года мы посвятим разработке Стратегии развития промышленности ДНР», – пояснил он.

    «Нам предстоит наладить системную работу с потенциальными инвесторами, раскрыть весь потенциал мер государственной поддержки. Очень много и «работы в поле». По несколько раз в неделю я выезжаю на предприятия, фиксируем проблемы, которые решаем вместе с правительством республики и федеральными властями», – замечает чиновник.

    «Но главное – нам предстоит менять систему управления и коммуникаций, сформированную еще при Украине и не до конца изжитую при ДНР. За восемь лет в регионе оформился местный бизнес, который развивался в сложных условиях и многого добился. Благодаря этому удалось удержать ситуацию в экономике, не допустить дефицита ключевых товаров, сохранить, пусть и со значительными потерями, промышленный потенциал. Но эта система имеет недостатки, которые сдерживают дальнейшее развитие», – акцентирует спикер.

    «Сейчас в новых субъектах Российской Федерации в приоритете решение задач государственного масштаба: восстановление промышленности, насыщение рынка товарами, удержание цен. Федеральные и региональные органы власти видят, где существует системная проблема и как ее решить. И уже затем бизнес привлекается для решения приоритетных задач», – объяснил представитель республики.

    «Только когда насущные проблемы в ДНР будут решены, а на смену старым практикам придет институциональная стройность российской управленческой системы, мы сможем чуть отпустить вожжи, следуя известному принципу «меньше государства», – заключил Васильев.

    Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.

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    23 января 2024, 08:38 • Новости дня
    ВСУ начали тестировать иностранные комплексы РЭБ на линии фронта

    Марочко: ВСУ тестируют иностранные комплексы РЭБ на линии фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Краснолиманском направлении и возле Артемовска украинские войска проводят эксперименты с иностранными станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, отмечается работа РЭБ ВСУ западного производства различных модификаций, противник экспериментирует с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что постоянно меняются «чистые каналы» для собственной связи и управления БПЛА.

    Ранее группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

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    22 января 2024, 14:36 • Новости дня
    Суд заочно арестовал националиста Зухеля

    Суд заочно арестовал националиста Зухеля за руководство террористической группой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Басманный суд Москвы заочно арестовал националиста Романа Железнова по прозвищу Зухель за руководство террористической организацией и призывы к терактам, сообщили в суде.

    Как рассказали в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Железнову меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции, он объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

    Железнов обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, организации деятельности террористической организации, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

    Ранее СК заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина России Романа Железнова, обвиняемого в наемничестве в батальоне «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

    В мае 2017 года в суд с утвержденным обвинительным заключением было направлено дело троих участников запрещенного экстремистского сообщества Misanthropic Division*, которая взяла на себя ответственность за убийство командира ополчения ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

    На суде один из обвиняемых Кирилл Халепо заявил, что стал жертвой провокационных призывов бежавшего на Украину и вступившего в батальон «Азов» националиста Романа Железнова по прозвищу Зухель.

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    22 января 2024, 21:00 • Новости дня
    В ДНР рассказали о планах регулирования цен на товары первой необходимости

    Зампред правительства ДНР Васильев: Между интересами бизнеса и людьми мы выбираем людей

    В ДНР рассказали о планах регулирования цен на товары первой необходимости
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Магазины шаговой доступности в ДНР не стесняются задирать ценник на продукты. Но население республики не для того держалось восемь лет, чтобы с вхождением в состав РФ втридорога покупать продукты. Правительство предпримет все меры для стабилизации цен. Об этом, отвечая на вопрос о причинах высоких цен на продукты в регионе, газете ВЗГЛЯД рассказал зампред правительства ДНР Владислав Васильев.

    «В регионе много военных и гражданских специалистов, которые, скажем так, могут выдержать ценник, сопоставимый с Москвой. Но восемь лет простые люди здесь держались не для того, чтобы с вхождением в состав России платить за продукты и лекарства втридорога. Поэтому мы сейчас тесно взаимодействуем с местными розничными сетями, оптовиками и производителями по группе социально значимых товаров», – рассказал Владислав Васильев, заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю.

    «Цена на них не должна превышать цены в Ростовской области. И если по крупным сетям у нас меньше вопросов, то отдельные магазины шаговой доступности, пользуясь дефицитом торговых точек в городах, не стесняются задирать цены. Мы с ними или придем к компромиссу, или применим доступные нам более жесткие меры реагирования в рамках закона, начиная со штрафов», – добавил собеседник.

    «Кроме того, скорее рано, чем поздно, в регион зайдут крупные российские продовольственные и аптечные сети, оптовики и производители. И если местный бизнес хочет успешно конкурировать с ними, ему нужно принять законы и порядок государственного управления, принятый в Российской Федерации. Мы все здесь для того, чтобы помогать бизнесу развиваться. Но между интересами бизнеса и интересами простых людей мы всегда выберем людей», – подчеркнул Васильев.

    Напомним, в конце декабря минувшего года президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов предусмотрено свыше 1 трлн руб. Деньги будут потрачены в том числе на промышленное развитие новых субъектов страны. О том, как именно планируют восстанавливать и развивать промышленность Донбасса, какие меры господдержки будут задействованы и какие проблемы предстоит решить, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал заместитель председателя правительства ДНР, курирующий промышленность и торговлю, Владислав Васильев.

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    22 января 2024, 13:58 • Новости дня
    Суд Москвы заочно арестовал блогера Шпака

    Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Шпака

    Tекст: Александра Юдина

    Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о российской армии, сообщили в суде.

    Уточняется, что суд заочно избрал Шпаку меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания в России или экстрадиции, передает РИА «Новости».

    В октябре прошлого года Шпака признали виновным в пяти правонарушениях по административной статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». По каждому протоколу ему назначили штраф в 50 тыс. рублей.

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