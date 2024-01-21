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    Зачем Киеву сказки об «успешном контрнаступлении»
    Опубликовано видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении
    Москва предупредила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО
    Немецкие СМИ: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Сто лет со дня смерти Ленина

    Ленин просил Сталина, с которым его связывали именно личные отношения и которого он знал как едва ли не единственного в партии человека, чуждого женственной душевности, достать ему тот же яд. Это было именно личное обращение, мужчины к мужчине.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    65 комментариев
    21 января 2024, 12:05 • Новости дня

    Число погибших при обстреле рынка в Донецке увеличилось до 13

    Пушилин: После атаки ВСУ на рынок в Донецке погибли 13 человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 13 человек, еще 10 пострадали, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Как указал Пушилин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, не менее 13 погибших и 10 раненых после «чудовищного обстрела территории рынка в донецком микрорайоне Текстильщик». По его словам, рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрела рынка в Донецке со стороны ВСУ погибли восемь человек и пять пострадали.

    21 января 2024, 06:27 • Новости дня
    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ

    Военный эксперт Дандыкин заявил, что в украинской армии женщины могут быть очень жестокие

    Военный эксперт предупредил о жестокости женщин в ВСУ
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которые могут быть очень жестокими, заявил военный эксперт капитан I ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

    Эксперт обратил внимание, что в настоящее время в украинской армии почти 43 тыс. женщин, и это число будет увеличиваться. Дандыкин указал на разницу между санитарками из медицинской службы, в том числе из батальонного звена, и женщинами, которые сознательно взяли в руки оружие. По его словам, во втором случае уже действует принцип: если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя, пишет «Московский комсомолец».

    Военный отметил, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУв женскую роту попали самые мотивированные женщины-военнослужащие, которым не чужда жестокость. Дандыкин рассказал, что во время его командировок на Северный Кавказ, была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. По его словам, она «положила 17 наших ребят».

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.

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    21 января 2024, 00:45 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    Военкор показал видео уничтожения украинского дрона выстрелом из танка
    @ t.me/ChDambiev

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Чингиз Дамбиев опубликовал видео боевой работы российских танкистов: выстрелом из пушки они уничтожили украинский FPV-дрон.

    Дамбиев признал, что вероятность попадания из пушки танка по летящему дрону крайне мала. «Если серьезно, то в кадр попал очень редкий случай», - написал он в комментарии в Telegram-канале.

    Ранее казаки показали обезвреженный тяжелый БПЛА ВСУ типа «Баба Яга».

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    20 января 2024, 22:35 • Новости дня
    Решение украинской теннисистки пожать руку россиянке вызвало недовольство ее отца

    Россиянка и украинка пожали руки после теннисного матча юниорского Australian Open

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Влада Минчина и Елизавета Котляр из Украины пожали руки после теннисного матча на юниорском Australian Open.

    Минчева обыграла свою ровесницу украинку Елизавету Котляр в матче первого круга юниорского Australian Open, в Мельбурне со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча обе спортсменки подошли к сетке и пожали руки, передает ТАСС.

    Между тем, федерация тенниса Украины (ФТУ) продолжает призывать теннисистов страны отказываться от рукопожатий с россиянами и считает «неприятным инцидентом» случившееся в матче Минчевой и Котляр.

    Также пресс-служба ФТУ привела комментарий отца теннисистки Константина Котляра.  По его словам, у дочери нет опыта выступлений на таких больших турнирах, она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.

    «Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить», – сказал Котляр.

    Ранее украинская шахматистка Анна Музычук не пожала руку победившей в блице россиянке Валентине Гуниной.

    Напомним, российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки ранее отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран.

    Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 28 января.

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    21 января 2024, 06:10 • Новости дня
    Трамп назвал условие для завершения конфликта на Украине

    Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине сразу после избрания президентом

    Tекст: Вера Басилая

    В случае победы на президентских выборах осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в субботу.

    Трамп не указал, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, и как именно он сделает. Он лишь отметил, что хорошо знает президента России Владимира Путина и знает президента Украины Владимира Зеленского, и он это «отрегулирует», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением в адрес Трампа, посоветовав тому «думать, а потом говорить», после слов экс-президента США о скором завершении украинского конфликта.

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    21 января 2024, 07:36 • Новости дня
    На Украине рассказали о наказании Умерову после гибели французских наемников

    Экс-советник Кучмы Соскин: Париж счел виновным Умерова в гибели французских наемников в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, поэтому ему отказали в визите во Францию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин утверждает, что именно на Умерова власти Франции возложили вину за гибель французских наемников в Харькове, которые, вероятно, были отправлены для работы над обороной города. Теперь французские власти, как считает аналитик, ищут, кто выдал информацию о местонахождении наемников, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Умеров отменил визит в Париж якобы из «соображений безопасности».

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

    Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

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    20 января 2024, 17:27 • Новости дня
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    Премьер Словакии заявил, что Украина находится под контролем США
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина находится сейчас под тотальным контролем у США, а ЕС совершает ошибку, поддерживая мнение американцев об украинском конфликте, указал премьер-министра Словакии Роберт Фицо.

    Он заявил, что Украина с 2014 года не является независимой и самостоятельной страной, находясь под влиянием Вашингтона. ЕС же не имеет собственной позиции по украинскому вопросу, опираясь на США, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет усиление России, а не успехи ВСУ.

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    20 января 2024, 14:57 • Новости дня
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР, сообщило Минобороны.

    На этом направлении Вооруженные силы России поразили живую силу и технику 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица «Мста-Б» и оружие Д-20.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Тернов ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 150 военнослужащих и два автомобиля.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника – до 280 военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя ДНР и нанесла огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 95 военнослужащих, три автомобиля и две установки «Акация».

    На Запорожском направлении силы России поразили живую силу и технику 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Нестерянки, Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и установку М109 Paladin производства США.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

    Российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в районах Лисичанска ЛНР, Богдановки, Белогоровки ДНР, Казачьих Лагерей, Голой Пристани Херсонской области, а также один снаряд РСЗО HIMARS.

    Всего с начала СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 БПЛА, 450 ЗРК, 14 705 танков и других бронемашин, 1 202 РСЗО, 7 795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица спецтехники.

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    21 января 2024, 04:29 • Новости дня
    Welt: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    Welt: ВСУ сдают позиции на фронте из-за нехватки солдат
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

    Журналист заявил, что россияне знают о проблемах с боеприпасами у ВСУ, также критически не хватает солдат, приходится отдавать небольшие участки фронта, чтобы перебросить свои войска в более «слабые места», но туда постоянно наносят удары ВС России, передает RT.

    По его словам, российские военные шаг за шагом продвигаются вперед, потому что бьют по новым слабым местам ВСУ.

    Ранее СМИ писали, что ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились.

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    20 января 2024, 22:22 • Новости дня
    На Украине узнали о решении Зеленского уволить Залужного

    СМИ: Зеленский на ставке принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom украинский политик Георгий Тука.

    По его словам, Залужного планируют перевести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а главкомом ВСУ могут назначить начальника ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Тука обратил внимание, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве, где у «будущего главкома ВСУ» должно было состояться знакомство с западными партнерами Украины, передает «Газета.Ru».

    Между тем, украинские СМИ сообщили, что Зеленский уже решил уволить Залужного без предоставления места в СНБО, также якобы будет освобожден от должности начальника Генштаба Сергей Шаптал и командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «Московский комсомолец».

    Источники украинских СМИ сообщают, что после отставки Шаптала и Наева им вручат уведомления о подозрении.

    Кроме того, появились сообщения о готовящейся отставке министра внутренних дел Игоря Клименко, которого заменит глава СБУ Василий Малюк, а возглавит спецслужбу якобы Александр Поклад.

    Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала о конфликте Зеленского с Залужным.

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    21 января 2024, 07:18 • Новости дня
    Российские войска улучшили позиции на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении, рассказал командир группы спецназа.

    Офицер рассказал, что ВСУ отходит и серая зона увеличивается, саперы проверяют местность и ищут новые позиции, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что поиск и подготовка данных позиций происходит, как правило, в сумерках, российский спецназ будет перемещаться в сторону отходящего противника, и  догонит его «как обычно».

    Ранее военнослужащие Южной группировки войск освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

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    21 января 2024, 10:31 • Новости дня
    Российские войска отразили пять штурмов ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Запад» ВС России отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

    По его словам, ВС России отразили пять контратак штурмовых групп 32-й, 30-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад, усиленных бронетехникой, в районах озера Лиман и Синьковки, передает ТАСС.

    Зыбинский добавил, что, на направлении Житловки и Терны ВСУ попытались провести четыре штурма на позиции российских войск группами 38-го отдельного стрелкового батальона, все контратаки были отражены, потери противника на Купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

    Ранее Зыбинский сообщил, что российская группировка войск «Запад» отразила на Купянском направлении четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

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    20 января 2024, 22:58 • Новости дня
    ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам в России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области, следует из Telegram-канала ведомства.

    Ранее российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в Брянской области.

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    21 января 2024, 02:02 • Новости дня
    Над Смоленской областью уничтожено три дрона ВСУ

    Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Смоленской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам в Смоленской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены еще три беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Смоленской и Тульской и Орловской областью.

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    21 января 2024, 01:54 • Новости дня
    Новый глава МИД Франции отверг заявления о французских наемниках на Украине

    Глава МИД Франции Сежурне: На Украине нет французских наемников

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине не воюют французские наемники, все утверждения, что они там есть, являются способом давления на европейские государства, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью Le Parisien.

    Сежурне заявил, что посол Франции в Москве был вызван в российский МИД по этому вопросу. «Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли. За ней последуют и другие, так что не будем позволять себя в это вовлекать», – заявил министр иностранных дел Франции, передает ТАСС.

    Он также заявил, что ожидается несколько заявлений о помощи Украине президента Франции Эмманюэля Макрона во время его запланированного на февраль визита в Киев, который запланирован на февраль. Сежурне напомнил, что сам он уже побывал в Киеве, чтобы подтвердить нашу долгосрочную поддержку, потому что «Россия надеется на ослабление союзников Украины».

    Глава МИД заявил, что провел содержательную беседу с президентом Зеленским, который рассказал о своих потребностях для продолжения сопротивления.

    Сежурне ушел от ответа на вопрос издания поставит ли Париж самолеты Киеву. Он заявил, что Франция всегда поддерживала Украину «комплексными средствами, помогающими обороняться, и будет продолжать это делать».

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    До этого послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    21 января 2024, 00:35 • Новости дня
    ПВО сбила украинские беспилотники над Смоленской и Тульской областями

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Смоленской и Тульской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам в России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Смоленской областью, следует из сообщения ведомства.

    Кроме того, средства ПВО отразили атаку БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

    Ранее ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью.

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