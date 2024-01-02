В Киеве демонтировали «взломанные русскими» веб-камеры

В Киеве демонтировали «взломанные русскими» и показавшие работу ПВО веб-камеры

Tекст: Вера Басилая

В спецслужбах заявили, что камеры, которые были установлены в жилых комплексах для мониторинга придомовой территории, были взломаны российскими спецслужбами, чтобы шпионить за силами обороны в Киеве, передает РИА «Новости».

В СБУ также уточнили, что с начала спецоперации было заблокировано около 10 тыс. камер, которые могли быть использованы для корректировки ракетных обстрелов.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию.

СМИ сообщили, что российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.