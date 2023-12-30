Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.15 комментариев
Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».
Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.
Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.
Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.
Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,