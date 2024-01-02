Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.5 комментариев
РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»
Минобороны: РВСН завершили перевооружение мобильной группировки с «Тополей» на «Ярсы»
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение мобильной группировки с ПГРК «Тополь» на новейшие «Ярсы», сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что переоснащение РВСН с «Тополей» на «Ярсы» завершено перевооружением последнего ракетного полка Бологовского ракетного соединения в Тверской области, передает РИА «Новости».
В Минобороны также заявили, что остались полки, на вооружении которых находится «Тополь-М» с достаточным эксплуатационным ресурсом, их перевооружат после 2025 года.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РВСН завершили перевооружение на современный ракетный комплекс «Авангард» и продолжают оснащение комплексом «Ярс».
Президент России Владимир Путин отметил, что роль ядерной триады резко увеличилась ввиду условий меняющегося характера военных угроз в России.