И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.6 комментариев
В Швеции начала действовать гражданская служба по призыву
Швеция с пятницы восстановит гражданскую службу по призыву, на которую зачислят лиц, уже прошедших соответствующую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.
Отмечается, что это сделано для того, чтобы функции социального значения могли работать даже в случае повышенной готовности и «даже войны», передает ТАСС.
Люди с соответствующими навыками, полученными в ходе подготовки, в будущем смогут поступить на госслужбу, говорится в сообщении.
Подготовка населения к «тотальной обороне» существовала в Швеции до 2008 года, после чего «гражданскообязанные» больше не готовились.