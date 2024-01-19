В Швеции начала действовать гражданская служба по призыву

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что это сделано для того, чтобы функции социального значения могли работать даже в случае повышенной готовности и «даже войны», передает ТАСС.

Люди с соответствующими навыками, полученными в ходе подготовки, в будущем смогут поступить на госслужбу, говорится в сообщении.

Подготовка населения к «тотальной обороне» существовала в Швеции до 2008 года, после чего «гражданскообязанные» больше не готовились.