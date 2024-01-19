И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
Пашинян заявил, что Армении нужна новая конституция
Республика Армения нуждается в новой конституции, вопрос должен стать предметом обсуждения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Армении нужна новая конституция, не поправки, а новая конституция», – передает ТАСС слова Пашиняна.
Он отметил, что Конституция должна быть принята народом и не вызывать сомнения. Пашинян добавил, что стране нужна Конституция, которая сделает ее «более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях».
Стратегическое видение заключается в том, что Армения является «суверенным, правовым, демократическим и социальным государством». Также премьер указал на необходимость зафиксировать международно признанную территорию и границы Армении.