И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.0 комментариев
На Дне пассажирской логистики вручили медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали»
На Дне пассажирской логистики впервые вручены медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали»
От имени главы государства Владимира Путина глава Минтранспорта Виталий Савельев на Дне пассажирской логистики впервые вручены медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали».
В Telegram-канале ведомства указано, что медали вручены более чем 30 работникам и ветеранам организаций железнодорожного транспорта, внесшим значительный вклад в строительство и развитие БАМа.
БАМ в этом году отмечает полувековой юбилей. 8 июля 1974 года было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты.
БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2014 году дан официальный старт «БАМу-2» – крупнейшей современной стройке на Восточном полигоне.
По итогам 2023 года провозная способность Восточного полигона железных дорог, частью которого является БАМ, достигла 173 млн тонн.
В 2024 году данный показатель вырастет до 180 млн тонн с перспективой дальнейшего последовательного роста.