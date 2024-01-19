На Дне пассажирской логистики вручили медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

На Дне пассажирской логистики впервые вручены медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что медали вручены более чем 30 работникам и ветеранам организаций железнодорожного транспорта, внесшим значительный вклад в строительство и развитие БАМа.

БАМ в этом году отмечает полувековой юбилей. 8 июля 1974 года было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Железная дорога возводилась в сложнейших климатических условиях. Она проходит через горные хребты, реки, районы многолетней мерзлоты.

БАМ играет ключевую роль в увеличении объема грузоперевозок в восточном направлении, открывает для российских компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2014 году дан официальный старт «БАМу-2» – крупнейшей современной стройке на Восточном полигоне.

По итогам 2023 года провозная способность Восточного полигона железных дорог, частью которого является БАМ, достигла 173 млн тонн.

В 2024 году данный показатель вырастет до 180 млн тонн с перспективой дальнейшего последовательного роста.